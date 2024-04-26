Греция передала олимпийский огонь оргкомитету Парижа--2024

Теги Париж-2024 Флоран Маноду эстафета олимпийского огня ТАСС Легкая атлетика

Олимпийский огонь летних Игр-2024 передан организаторам Олимпиады в Париже.

Церемонии прошла на афинском историческом стадионе «Панатинаикос». На мероприятии приуставали глава Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос и руководитель оргкомитета Парижа-2024 Тони Эстанге.

Огонь на стадион внесла двукратная чемпионка Европы по спортивной ходьбе Андигони Дризмбиоти. 

27 апреля огонь отправится в Париж на борту парусника «Белем».

Огонь будет доставлен в Марсель 8 мая. Ожидается, что встречать в порту его будут около 150 тысяч человек. Первым участником эстафеты олимпийского огня на территории Франции станет пловец Флоран Маноду.

Эстафета по территории Франции продлится 68 дней и завершится зажжением олимпийского огня на церемонии открытия Игр-2024 26 июля. 

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10 комментариев
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Как бы во Франции не украли его.
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А организаторам рассказали, как зажигали олимпийский огонь? Олимпийские боги разгневались на организаторов и установили облачную погоду. Но затем, не то с небес, не то поближе, раздались громкие слова: - Махмуд! Зажигай!!!
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Что у меня не очень хорошие предчувствия на счёт этого парусника «Белем», доберётся ли он без приключений до Франции...
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Вот зря они отдали. Сожгут же ченить. Нотр дам до конца дожгут.
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"Огонь будет доставлен в Марсель 8 мая. Ожидается, что встречать в порту его будут около 150 тысяч человек"

Вот в Марселе Даниэль, Эмельен и комиссар Жибер с безопасностью разберутся, а вот по поводу их парижских коллег не уверен, достаточно того, что они устроили во второй части.
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Пока Французы его везли, тот потух несколько раз наверное
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Тополь - М ?
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Паралимпийский огонь
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Как бы во Франции не украли его.
Стопудов прощелкают. Потом комиссар Жюв таки найдёт его в последний момент и таксист араб мухой домчит
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Ответ Oleg Olegov
"Огонь будет доставлен в Марсель 8 мая. Ожидается, что встречать в порту его будут около 150 тысяч человек" Вот в Марселе Даниэль, Эмельен и комиссар Жибер с безопасностью разберутся, а вот по поводу их парижских коллег не уверен, достаточно того, что они устроили во второй части.
Эмильен будет обеспечивать безопасность с разряженным пистолетом? Лучше уж его невеста Петра, которая вместе с Юли Цумото побеждает якудза в рукопашном поединке.
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