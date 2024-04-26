Греция передала олимпийский огонь оргкомитету Парижа--2024

Олимпийский огонь летних Игр-2024 передан организаторам Олимпиады в Париже.

Церемонии прошла на афинском историческом стадионе «Панатинаикос». На мероприятии приуставали глава Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос и руководитель оргкомитета Парижа-2024 Тони Эстанге.

Огонь на стадион внесла двукратная чемпионка Европы по спортивной ходьбе Андигони Дризмбиоти.

27 апреля огонь отправится в Париж на борту парусника «Белем».

Огонь будет доставлен в Марсель 8 мая. Ожидается, что встречать в порту его будут около 150 тысяч человек. Первым участником эстафеты олимпийского огня на территории Франции станет пловец Флоран Маноду.

Эстафета по территории Франции продлится 68 дней и завершится зажжением олимпийского огня на церемонии открытия Игр-2024 26 июля.