FIG удалила из правил нового олимпийского цикла пять элементов, названных в честь российских гимнасток

Теги художественная гимнастика Ольга Капранова FIG Алия Гараева сборная Азербайджана жен сборная России (художественная гимнастика) Дарья Трубникова Зарина Гизикова Гимнастика

FIG удалила из правил пять элементов, названных в честь российских гимнасток.

Из правил нового олимпийского цикла были удалены именные элементы Зарины Гизиковой (два баланса и одно вращение), баланс Ольги Капрановой и вращение Дарьи Трубниковой. 

Также исключено вращение азербайджанской гимнастки Алии Гараевой. 

В списке остались именные элементы Евгении Канаевой, Алины Кабаевой, Амины Зариповой, Ляйсан Утяшевой и Лалы Крамаренко. 

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29 комментариев
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Йопнулис
+50
-3
+47
Кто-то еще считает , что нет никакой русофобии? Что нет никаких шестерок сша и все делается, потому что это мы - злодеи?
+41
-13
+28
Маразм крепчал....
+28
-1
+27
Ответ Лыж_Ник
Их можно исполнить, но они будут приносить ноль баллов.
Все баллы за их исполнение будут перечислены в пользу украинских спортсменов
+9
0
+9
Ответ sashafan2
Что значит "удалила из правил"? Их переименовали или их вообще не будут исполнять?
Их можно исполнить, но они будут приносить ноль баллов.
+9
0
+9
Аа, это художественная. Ну всё равно конечно культурный геноцид
+10
-2
+8
Ответ Дмитрий9779
Йопнулис
Я полагаю, какой-то прибалтийский спортсмен стал инициатором?
+10
-2
+8
Что значит "удалила из правил"? Их переименовали или их вообще не будут исполнять?
+8
0
+8
Ответ melnik24
Комментаторы, видимо, дочитать ло конца не пробовали: "В списке остались именные элементы Евгении Канаевой, Алины Кабаевой, Амины Зариповой, Ляйсан Утяшевой и Лалы Крамаренко" Так что какой-то особой русофобии не видно
А остальные пять зачем исключать?
+7
-3
+4
Если это правда, то эти клоуны реально хотят ТАК победить? Кто-то среди этих "развитых" активно самоутверждается, совсем не думая о реальности и будущем.
Но как всегда есть шанс, что это очередной вброс от соседей, просто для развлечения масс.
+8
-4
+4
Ну это бред, конечно
+3
-1
+2
Их борьба.
+5
-3
+2
- Ну и что это, что это за народное творчество?
- Это индейская народная изба, FIG вам называется.
+2
-1
+1
Сальто Делчева хоть оставили?
Стоп, он - болгарин
+1
0
+1
Это ж не политика, вы че. Чисто ради спорта, ага. Тьфу!
+1
0
+1
Ответ sashafan2
Что значит "удалила из правил"? Их переименовали или их вообще не будут исполнять?
Вот это интересный вопрос. Хоть бы кто появился на ветке из художниц. 😊
+2
-1
+1
получай, российская гимнастика.
Господи, какие же они позорники
+1
-1
0
сальто нагорного тоже нужно упразднить
0
0
0
За кого оплатили, тех и оставили
0
0
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Маразм крепчал....
По обе стороны Атлантического океана ...
+4
-4
0
Ответ sashafan2
Что значит "удалила из правил"? Их переименовали или их вообще не будут исполнять?
Просто будут давиться и не произносить названия этих элементов. Так же, как некоторые пытаются говорить не на русском языке, заикаясь и ничего, кроме него не понимая.
+2
-2
0
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