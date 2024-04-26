FIG удалила из правил нового олимпийского цикла пять элементов, названных в честь российских гимнасток
FIG удалила из правил пять элементов, названных в честь российских гимнасток.
Из правил нового олимпийского цикла были удалены именные элементы Зарины Гизиковой (два баланса и одно вращение), баланс Ольги Капрановой и вращение Дарьи Трубниковой.
Также исключено вращение азербайджанской гимнастки Алии Гараевой.
В списке остались именные элементы Евгении Канаевой, Алины Кабаевой, Амины Зариповой, Ляйсан Утяшевой и Лалы Крамаренко.
Но как всегда есть шанс, что это очередной вброс от соседей, просто для развлечения масс.
- Это индейская народная изба, FIG вам называется.
Стоп, он - болгарин
Господи, какие же они позорники