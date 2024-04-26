Винер об удалении именных элементов россиянок: «Это обосновано тем, что все упрощается. Все, что было связано с Россией стараются уничтожить»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Ольга Капранова FIG сборная России (художественная гимнастика) Дарья Трубникова Зарина Гизикова Гимнастика

Ирина Винер объяснила, почему FIG удалила из правил именные элементы россиянок.

Из правил нового олимпийского цикла были удалены именные элементы Зарины Гизиковой (два баланса и одно вращение), баланс Ольги Капрановой и вращение Дарьи Трубниковой. 

«Это обосновано тем, что все упрощается. Это были красивые элементы, которые в свое время ввел бывший президент технического комитета Эгле Абруцини. А сейчас все упрощается, становится проще и проще.

Все, что было связано с Россией стараются уничтожить. Так же, как и во всех других областях, так и в гимнастике. Ничему удивляться не надо. К сожалению, это «нормально» для нынешнего времени», — сказала Винер.

FIG удалила из правил нового олимпийского цикла пять элементов, названных в честь российских гимнасток

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12 комментариев
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Факт не оспариваемый, что наши гимнастки на две головы выше!
+10
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+4
Как там Усманов? Все честно делает? Просто интересно.. Друг интересуется ...
+9
-5
+4
Ответ Андрей Патюков
Комментарий удален модератором
а если бы тут были мнения только либерах, ты был бы рад?
+3
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+3
Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий удален модератором
На вело-генераторе заряжает
+2
0
+2
Ответ Андрей Патюков
Комментарий удален модератором
Какой у тебя интересный аккаунт. С 2020 до 2024 радиомолчание, а потом каждый пост политота. Удачи в бане
+2
0
+2
Комментарий удален модератором
Ответ Nikolay Kavcic
А что случилось? (с)
Комментарий удален модератором
Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий удален модератором
Казалось бы причем тут Украина)
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