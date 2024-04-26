Винер об удалении именных элементов россиянок: «Это обосновано тем, что все упрощается. Все, что было связано с Россией стараются уничтожить»

Ирина Винер объяснила, почему FIG удалила из правил именные элементы россиянок.

Из правил нового олимпийского цикла были удалены именные элементы Зарины Гизиковой (два баланса и одно вращение), баланс Ольги Капрановой и вращение Дарьи Трубниковой.

«Это обосновано тем, что все упрощается. Это были красивые элементы, которые в свое время ввел бывший президент технического комитета Эгле Абруцини. А сейчас все упрощается, становится проще и проще.

Все, что было связано с Россией стараются уничтожить. Так же, как и во всех других областях, так и в гимнастике. Ничему удивляться не надо. К сожалению, это «нормально» для нынешнего времени», — сказала .

FIG удалила из правил нового олимпийского цикла пять элементов, названных в честь российских гимнасток