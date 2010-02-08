Тина Херманн о допинг-скандале Сочи-2014: «Если были бы серьезные доказательства, то русских бы дисквалифицировали. Но их не было»

Трехкратная чемпионка мира по скелетону немка Тина Херманн прокомментировала решение CAS оправдать 28 российских спортсменов.

«Пока нет никаких конкретных доказательств, этих спортсменов нельзя наказывать. Если были бы серьезные доказательства, то русских бы все-таки дисквалифицировали пожизненно. Но их не было», – рассказала Херманн.

Немецкий лыжник Томас Бинг поддержал соотечественницу.

«Мы не знаем, было ли какое-то мошенничество в Сочи-2014. Могло быть, могло и не быть. Но факт подмены допинг-проб доказать все равно нельзя.

Даже если государство делало что-то такое, то все равно нельзя наказывать всех русских спортсменов. Это никогда ни к чему хорошему не приводило», – отметил Бинг.