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    Призер чемпионатов мира Пятых дисквалифицирована на 4 года за допинг

    Теги допинг сборная России жен дисквалификации тройной прыжок Анна Пятых CAS

    Российская прыгунья тройным Анна Пятых дисквалифицирована на четыре года за допинг.

    Об этом сообщил Спортивный арбитражный суд (CAS).

    Дисквалификация спортсменки будет отсчитываться от 15 декабря 2016 года. Все ее результаты с чемпионата мира-2007 и с 6 июля 2013 по 15 декабря 2016 – аннулированы.

    Однако Пятых сохранит свои две бронзовые медали, которые завоевала на чемпионате мира-2005 и чемпионате мира-2009.

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