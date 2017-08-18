Призер чемпионатов мира Пятых дисквалифицирована на 4 года за допинг

Российская прыгунья тройным Анна Пятых дисквалифицирована на четыре года за допинг.

Об этом сообщил Спортивный арбитражный суд (CAS).

Дисквалификация спортсменки будет отсчитываться от 15 декабря 2016 года. Все ее результаты с чемпионата мира-2007 и с 6 июля 2013 по 15 декабря 2016 – аннулированы.

Однако Пятых сохранит свои две бронзовые медали, которые завоевала на чемпионате мира-2005 и чемпионате мира-2009.