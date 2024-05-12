Результаты полумарафона «Весенний гром» 2024. Победители – Сергей Конякин и Александра Бородинова

12 мая в Мещерском парке в Москве прошел полумарафон «Весенний гром». Принять участие в полумарафонской дистанции можно было как сольно, так и в составе эстафеты, где первый участник бежит 5 км, второй – 7 км, третий – 9 км.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

21,1 км, женщины

Александра Бородинова – 1:16:19 Юлия Конякина – 1:17:01 Анастасия Макарова – 1:20:40

Эстафета, мужчины

ProNine (Роман Речапов, Сергей Довжик, Илья Хрусталёв-Васильченко) 3DD (Дмитрий Говоров, Никита Назаров, Захар Родин) Клуб Охотников и Рыболовов (Андрей Моносов, Артем Тихонов, Александр Тищенко)

Эстафета, женщины

ЯСПОРТ (Юлия Полякова, Екатерина Соловьева, Ольга Роговцова) Пули (Дарья Русакова, Анна Гапонова, Наталья Чепурнова) ФНС ЛАБ Спорт (Полина Гуторова, Ольга Кукова, Катерина Критикова)

Эстафета, смешанные

СпортВектор (Евгения Марченкова, Иван Марченков, Иван Савельев) Бежим из Лужи (Денис Домашев, Екатерина Редько, Денис Смирнов) БалашихаБежит (Сергей Бабушинов, Анна Чайкина, Кирилл Чиров)

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте MyRaceResult. Фотографии с забега будут на сайте sport-images.