Результаты полумарафона «Весенний гром» 2024. Победители – Сергей Конякин и Александра Бородинова
12 мая в Мещерском парке в Москве прошел полумарафон «Весенний гром». Принять участие в полумарафонской дистанции можно было как сольно, так и в составе эстафеты, где первый участник бежит 5 км, второй – 7 км, третий – 9 км.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
- Сергей Конякин – 1:11:02
- Андрей Гребенко – 1:11:54
- Юрий Онищенко – 1:12:43
21,1 км, женщины
- Александра Бородинова – 1:16:19
- Юлия Конякина – 1:17:01
- Анастасия Макарова – 1:20:40
Эстафета, мужчины
- ProNine (Роман Речапов, Сергей Довжик, Илья Хрусталёв-Васильченко)
- 3DD (Дмитрий Говоров, Никита Назаров, Захар Родин)
- Клуб Охотников и Рыболовов (Андрей Моносов, Артем Тихонов, Александр Тищенко)
Эстафета, женщины
- ЯСПОРТ (Юлия Полякова, Екатерина Соловьева, Ольга Роговцова)
- Пули (Дарья Русакова, Анна Гапонова, Наталья Чепурнова)
- ФНС ЛАБ Спорт (Полина Гуторова, Ольга Кукова, Катерина Критикова)
Эстафета, смешанные
- СпортВектор (Евгения Марченкова, Иван Марченков, Иван Савельев)
- Бежим из Лужи (Денис Домашев, Екатерина Редько, Денис Смирнов)
- БалашихаБежит (Сергей Бабушинов, Анна Чайкина, Кирилл Чиров)
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте MyRaceResult. Фотографии с забега будут на сайте sport-images.