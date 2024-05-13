Бегунья Гулиева обжаловала в CAS допинг-бан и лишение серебра Олимпиады-2012

Легкоатлетка Екатерина Гулиева (ранее – Завьялова, Поистогова) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о дисквалификации за допинг.

Об этом сообщил независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).

Ранее россиянка получила 4-летнюю дисквалификацию на основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Срок наказания – с 28 марта 2024 года по 27 марта 2026 года, с зачетом двух лет, которые она уже отбыла с 2015 по 2017 год.

Все результаты, показанные с 17 июля 2012 по 20 октября 2014 года, аннулируются. В случае отклонения апелляции спортсменка лишится серебряной медали Олимпиады-2012 в беге на 800 метров.

Гулиевой 33 года. С 2021-го она представляет Турцию.