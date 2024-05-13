Легкоатлетка из Якутии Сардана Трофимова поедет на Олимпиаду в Париже от Кыргзыстана

12 мая World Athletics опубликовали окончательный список спортсменов, имеющих право на участие в Олимпийских играх в Париже. В этот список попала якутская спортсменка Сардана Трофимова – пятикратная чемпионка России по марафону, которая с 2022 года выступает за Кыргызстан. Также от Кыргызстана на Олимпиаду поедет Илья Тяпкин, марафонец, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

У атлетов из Киргизии не получилось попасть на Олимпиаду по нормативам (2:08:10 для мужчин и 2:26:50 для женщин). У Ильи Тяпкина лучший результат за квалификационный период был 2:17:05, у Сарданы – 2:27:32 в Ганновере.

World Athletics также установили квоту по системе Universality Places для разнообразия стран-участниц. Благодаря этому страна, не имеющая ни одного норматива, может выставить участника на одну из трех дистанций: 100, 800 метров или марафон. Тем самым, Сардана Трофимова и Илья Тяпкин получили путевку на путевку на олимпийский марафон по системе «универсальные места».