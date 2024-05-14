Костомаров хочет пробежать полумарафон: «С удовольствием бы принял участие как атлет, но, наверное, через годик»

Роман Костомаров заявил о желании пробежать полумарафон.

«Такие спортивные инициативы всегда поддерживаю, принимаю в них участие. Хотя я и фигурист, но любой вид спорта не обходится без бега, это фундамент любого спортсмена, он делает тебя сильнее и выносливее.

Я обожал всегда бегать, это давало силы для моих программ, которые после этого катать легче. Мероприятие такого международного масштаба – это здорово, такие проекты должны помогать развитию и дружбе всех стран.

С удовольствием бы принял участие в нем как атлет, но, наверное, через годик. Сегодня что-то совсем тяжело. Все знают, что со мной произошло, я по-прежнему не сдаюсь, стараюсь тренироваться, хоть это дается и тяжелее, чем раньше.

Мне это дает силы двигаться дальше, каждый день преодолевая себя, ты становишься лучше и лучше», – рассказал фигурист в ходе пресс-завтрака, посвященного полумарафону «Забегу.рф», который пройдет 19 мая.

Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду. В 2024-м он перенес ампутации стоп и кистей на фоне осложнений из-за пневмонии.

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