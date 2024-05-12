Результаты Казанского марафона 2024. Алексей Реунков и Луиза Дмитриева – в победителях
12 мая прошел второй день Казанского марафона. Участники соревновались на дистанциях 21,1 км и 42,2 км. В рамках марафона прошел Чемпионат России.
Иван Кузнецов (призер чемпионата России по марафону) бежал большую часть дистанции марафона со спортсменами из Кении Филемоном Беттом и Винсентом Ятором (которые шли на олимпийский норматив 2:08:10), потом обогнал их. Позже Ивана догнали Алексей Реунков и Дмитрий Неделин. В итоге Алексей стал победителем, выиграв у Дмитрия одну секунду. Руслан Хорошилов (чемпион России по марафону) финишировал третьим.
Женщины стартовали с гандикапом в 15 минут. Победу одержала спортсменка Луиза Дмитриева, которая впервые стала чемпионкой России по марафону. Второй прибежала спортсменка из Якутии Алена Татаринова, третьей – Алина Прокопьева (чемпионка России по марафону).
На полумарафоне победил Ринас Ахмадеев, который еще вчера стал призером «Бокс Забега» в Челябинске. Анна Викулова, которая в конце апреля стала победительницей на Московском полумарафоне, установила в Казани новый рекорд трассы – 1:09:54.
Результаты:
42,2 км, мужчины
- Алексей Реунков – 2:14:19
- Дмитрий Неделин – 2:14:20
- Руслан Хорошилов – 2:14:52
- Степан Киселев – 2:15:10
- Иван Кузнецов – 2:15:36
- Вениамин Каныбеков – 2:16:21
42,2 км, женщины
- Луиза Дмитриева – 2:31:15
- Алена Татаринова – 2:32:06
- Алина Прокопьева – 2:32:38
- Мария Резниченко – 2:34:42
- Ольга Немогай – 2:36:30
- Оксана Бурзак – 2:36:49
21,1 км, мужчины
- Ринас Ахмадеев – 1:04:35
- Алексей Патраков – 1:05:32
- Кирилл Тришканов – 1:06:09
21,1 км, женщины
- Анна Викулова – 1:09:54
- Елена Седова – 1:14:22
- Людмила Лебедева – 1:14:44
В субботу 11 мая атлеты бежали 3 и 10 км, о результатах писали в этой новости.
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
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