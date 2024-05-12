Результаты Казанского марафона 2024. Алексей Реунков и Луиза Дмитриева – в победителях

Теги Полумарафон Алексей Реунков Алина Прокопьева Людмила Лебедева Степан Киселев Руслан Ахмадеев любительский спорт Елена Седова Луиза Дмитриева Бег Марафон Забег Календарь стартов Дмитрий Неделин Мария Резниченко Анна Викулова Вениамин Каныбеков Здоровье

12 мая прошел второй день Казанского марафона. Участники соревновались на дистанциях 21,1 км и 42,2 км. В рамках марафона прошел Чемпионат России.

Иван Кузнецов (призер чемпионата России по марафону) бежал большую часть дистанции марафона со спортсменами из Кении Филемоном Беттом и Винсентом Ятором (которые шли на олимпийский норматив 2:08:10), потом обогнал их. Позже Ивана догнали Алексей Реунков и Дмитрий Неделин. В итоге Алексей стал победителем, выиграв у Дмитрия одну секунду. Руслан Хорошилов (чемпион России по марафону) финишировал третьим.

Женщины стартовали с гандикапом в 15 минут. Победу одержала спортсменка Луиза Дмитриева, которая впервые стала чемпионкой России по марафону. Второй прибежала спортсменка из Якутии Алена Татаринова, третьей – Алина Прокопьева (чемпионка России по марафону).

На полумарафоне победил Ринас Ахмадеев, который еще вчера стал призером «Бокс Забега» в Челябинске. Анна Викулова, которая в конце апреля стала победительницей на Московском полумарафоне, установила в Казани новый рекорд трассы – 1:09:54.

Результаты:

42,2 км, мужчины

  1. Алексей Реунков – 2:14:19
  2. Дмитрий Неделин – 2:14:20
  3. Руслан Хорошилов – 2:14:52
  4. Степан Киселев – 2:15:10
  5. Иван Кузнецов – 2:15:36
  6. Вениамин Каныбеков – 2:16:21

42,2 км, женщины

  1. Луиза Дмитриева – 2:31:15
  2. Алена Татаринова – 2:32:06
  3. Алина Прокопьева – 2:32:38
  4. Мария Резниченко – 2:34:42
  5. Ольга Немогай – 2:36:30
  6. Оксана Бурзак – 2:36:49

21,1 км, мужчины

  1. Ринас Ахмадеев – 1:04:35
  2. Алексей Патраков – 1:05:32
  3. Кирилл Тришканов – 1:06:09

21,1 км, женщины

  1. Анна Викулова – 1:09:54
  2. Елена Седова – 1:14:22
  3. Людмила Лебедева – 1:14:44

В субботу 11 мая атлеты бежали 3 и 10 км, о результатах писали в этой новости.

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Легкоатлет Алексей Реунков откровенно рассказал о перенесенной онкологии, самочувствии и беговых планах

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий