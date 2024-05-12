12 мая прошел второй день Казанского марафона. Участники соревновались на дистанциях 21,1 км и 42,2 км. В рамках марафона прошел Чемпионат России.

Иван Кузнецов (призер чемпионата России по марафону) бежал большую часть дистанции марафона со спортсменами из Кении Филемоном Беттом и Винсентом Ятором (которые шли на олимпийский норматив 2:08:10), потом обогнал их. Позже Ивана догнали Алексей Реунков и Дмитрий Неделин. В итоге Алексей стал победителем, выиграв у Дмитрия одну секунду. Руслан Хорошилов (чемпион России по марафону) финишировал третьим.

Женщины стартовали с гандикапом в 15 минут. Победу одержала спортсменка Луиза Дмитриева, которая впервые стала чемпионкой России по марафону. Второй прибежала спортсменка из Якутии Алена Татаринова, третьей – Алина Прокопьева (чемпионка России по марафону).

На полумарафоне победил Ринас Ахмадеев, который еще вчера стал призером «Бокс Забега» в Челябинске. Анна Викулова, которая в конце апреля стала победительницей на Московском полумарафоне, установила в Казани новый рекорд трассы – 1:09:54.

Результаты:

42,2 км, мужчины

42,2 км, женщины

21,1 км, мужчины

Ринас Ахмадеев – 1:04:35 Алексей Патраков – 1:05:32 Кирилл Тришканов – 1:06:09

21,1 км, женщины

В субботу 11 мая атлеты бежали 3 и 10 км, о результатах писали в этой новости.

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

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