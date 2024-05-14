Михаил Дегтярев: «Участвовать ли в Олимпиаде? Опираемся на позицию руководства страны»

Теги Олимпийская сборная России Министерство спорта России Париж-2024 Михаил Дегтярев Легкая атлетика

Михаил Дегтярев высказался об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024.

«Участвовать ли нашим спортсменам в Олимпиаде? Опираемся на позицию руководства страны», – сказал кандидат на пост министра спорта России.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил россиян до участия в Играх в Париже в нейтральном статусе. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

Парился в бане с Жириновским, хотел перекрасить Кремль и рвался в космос: у нас новый министр спорта

Наш спорт рассыпался в похвалах новому министру – в Дегтярева верят все (почти)

Материалы по теме

60 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Джа-Джа Бинкс
А свое мнение есть? Ну хотя бы в двух словах.
Ему еще не сообщили какое у него мнение.
+32
0
+32
Сходить ли в туалет? Опираемся на позицию руководства страны!
+27
-3
+24
Он там много наговорил, никто не знает сколько этот бред ещё читать?
+24
-2
+22
Назначить назначили, а методичку выдать забыли. Недоработка
+22
-2
+20
Ответ Клирик
Он там много наговорил, никто не знает сколько этот бред ещё читать?
Если все пойдёт по плану - 6 лет.
+12
-1
+11
А свое мнение есть? Ну хотя бы в двух словах.
+12
-1
+11
Зачем тогда руководители ведомств? Если все равно опираться на позицию руководства страны?!
+11
-2
+9
Ответ Vadim15
А какая позиция?
Самая лучшая, все завидуют
+9
-1
+8
А какая позиция?
+6
-1
+5
Теперь мы знаем, как выглядит сильный, независимый мужчина.
+5
-1
+4
Ушёл Гаврила в физкультуру
Гаврила бани продвигал
+6
-2
+4
"У казачества позиция принципиальная. Казаки за того, кто победит... Но возникает следующий вопрос: а за кого мы?"
+5
-1
+4
Ответ Vadim15
А какая позиция?
На четырех точках опоры.
+5
-1
+4
А позицию нашей страны разве кто то спрашивает??? Вроде нас отовсюду по исключали!!!
+8
-4
+4
Поэтому тебя и назначили министром спорта, потому что собственное мнение отсутствует. Привык танцевать под чужую(любую) дудку.
+3
0
+3
Руководство страны не имеет права вмешиваться в деятельность национального Олимпийского Комитета.
+3
0
+3
Вот он, "знающий-разбирающийся-понимающий-который все разовьет", да, Винер?)
+4
-1
+3
Ответ Евгений Мешков
ну видимо отключили не до конца или не совсем, раз такие вопросы задают.
Кто допущен в нейтральном статусе, думаю им плевать на мнение руководства страны, они при любом раскладе туда поедут! Зря что ли они целый олимпийский цикл из 4 лет готовились.
+3
0
+3
Своё мнение скажи, говорящая голова
+3
0
+3
А на хрена нам тогда министры, депутаты, сенаторы, если все решает один человек???
+3
0
+3
Стыдно то как
+3
-1
+2
Вот и причина смены чиновников. Предыдущий вроде был за поездку под нейтральным.
+2
0
+2
Как такое может быть, что у Тарасовой есть мнение, у Губерниева есть мнение, у Вяльбе есть мнение, у министра спорта - нет?
+2
0
+2
Чел ратует за развитие спорта, при этом опираясь на позицию руководства страны, в которой чётко прослеживается посыл неучастия на турнире такого масштаба. Воистину прекрасный оруэлловский партийник. Думаю, его ждёт успех на этой должности
+2
0
+2
Ответ Vadim15
А какая позиция?
Простая, чесать языком и воровать. В сложившейся ситуации это делать даже проще, так как никто спортивных результатов не требует.
+2
0
+2
Ответ Vadim15
А какая позиция?
С раками связана.
+2
-1
+1
Ответ Жозе Толиачиньо
Так владелец получает эти данные, в отличие от отдела закупок))))
Отдел закупок конечно в вакууме работает, мудрый владелец им пережеванную информацию от смежных отделов в клювике приносит
+2
-1
+1
Ответ Жозе Толиачиньо
Ого, а отдел закупок в магазине не должен опираться на позицию владельца?))))
Отдел закупок в магазине должен опираться на потребительский спрос, показатели оборачиваемости товара, маркетинговые данные и прочие элементы, определяющие конъюнктуру рынка. Как собственно и владелец.
Если хотелки владельца магазина расходятся с реальным состоянием дел, то долго такой магазин не протянет.
+2
-1
+1
Этот сходу начал лизать. Выучка.
+1
0
+1
Уважаемые пользователи Спортса, скажите, плз, только честно, кто из вас не смог бы так же, как Миша Дегтярев, ответить "Как начальник прикажет"?

Я интересуюсь не просто так, не из праздного любопытства. Я ищу человека с самым низким айкью, чтобы в случае чего им можно было бы заменить Мишу Дегтярева.
+3
-2
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий