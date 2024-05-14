Михаил Дегтярев: «Участвовать ли в Олимпиаде? Опираемся на позицию руководства страны»

Михаил Дегтярев высказался об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024.

«Участвовать ли нашим спортсменам в Олимпиаде? Опираемся на позицию руководства страны», – сказал кандидат на пост министра спорта России.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил россиян до участия в Играх в в нейтральном статусе. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

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