Михаил Дегтярев: «Участвовать ли в Олимпиаде? Опираемся на позицию руководства страны»
Михаил Дегтярев высказался об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024.
«Участвовать ли нашим спортсменам в Олимпиаде? Опираемся на позицию руководства страны», – сказал кандидат на пост министра спорта России.
8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил россиян до участия в Играх в Париже в нейтральном статусе. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.
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Если хотелки владельца магазина расходятся с реальным состоянием дел, то долго такой магазин не протянет.
Я интересуюсь не просто так, не из праздного любопытства. Я ищу человека с самым низким айкью, чтобы в случае чего им можно было бы заменить Мишу Дегтярева.