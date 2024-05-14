В Москве пройдет забег в национальных костюмах. Участие бесплатное

9 июня на ВДНХ пройдет бесплатный забег в национальных костюмах. Старт состоится в рамках национального удмуртского праздника «Гербер» (традиционное празднование окончания посевных работ).

Участникам доступны следующие дистанции: 500 м (в костюмах), 5 км и 10 км. Дети будут соревноваться на дистанциях 500 м и 1000 км.

К участию в забеге на дистанцию 500 м допускаются участники всех возрастов, главное – наличие костюма, отражающего интересы спортсмены. Также состоится отдельное награждение за лучшие национальные костюмы .

Комментировать забег будет телеведущий Дмитрий Губерниев. На старте будут присутствовать известные спортсмены из Удмуртии: Максим Вылегжанин (призер Олимпийских игр 2014 года, чемпион России, чемпион мира в скиатлоне), Марина Азябина (легкоатлетка, призерка чемпионата мира и чемпионка России), Иван Черезов (биатлонист, призер Олимпийских игр).

Забег проводится бесплатно. Зарегистрироваться можно на сайте Racetime. На момент написания новости слоты на 5 и 10 км закончились. На костюмированный забег на дистанции 500 м осталось 68 слотов, на детский забег на 500 м и 1 км – 81 слот и 75 слотов.

Подробную информацию можно смотреть на сайте организатора.

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