19 мая пройдет полумарафон с одновременным стартом «Забег.РФ». На старт выйдут около 190 000 бегунов

19 мая в 7-й раз состоится полумарафон «Забег.РФ». Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также будут соревноваться на дистанциях 1, 5 и 10 км.

160 000 атлетов из 60 городов России одновременно стартуют в 9:00. Также под названием «One Run» забег пройдет в 15 странах: Китае, Бразилии, Сербии, Египте, Непале, Киргизии, Белоруссии, Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Камеруне, Армении, Пакистане, Таджикистане и Узбекистане. Организаторы ожидают 29 000 зарубежных участников.

Маршруты дистанций пройдут по центральным улицам городов мимо главных достопримечательностей, по паркам и набережным. Например, в Катаре забег пройдет по гоночной трассе международного автодрома Лусаил, по которой проводится гонка «Формула-1». В Египте участники будут пробегать мимо пирамид, находящихся на плато Гиза.

Забег также можно будет пробежать и в онлайн-формате. Регистрация доступна на сайте организатора.

Полумарафон будет транслироваться на канале «Матч ТВ».

Полумарафон «Забег.РФ» пройдет в 75 городах в 16 странах мира. Рассказываем все самое важное о старте 2024 года