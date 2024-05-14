Министр спорта Татарстана о трансляции Игр БРИКС: «Точно знаю, что заинтересованы Бразилия, Китай, Индия. Мы рассчитываем и на международную аудиторию»

Теги Министерство спорта России Владимир Леонов Игры БРИКС Водные виды

Министр спорта Татарстана назвал страны, заинтересованные в трансляции Игр БРИКС.

Соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

«Мы рассчитываем и на международную аудиторию. Работает телеканал БРИКС, сегодня ведутся переговоры о том, чтобы забирать сигнал на международный эфир. Точно знаю, что заинтересованы Бразилия, Китай, Индия, которые хотят показать [соревнования] со своими комментаторами, на своем языке», – сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Также он сообщил, что в Татарстане состоится встреча министров спорта стран БРИКС.

«22 и 23 июня у нас запланирована встреча всех министров стран БРИКС. Уже разосланы приглашения еще в ряд государств – этим занимается Минспорт России, это их прерогатива. Будет хорошая повестка, мы хотим проговорить дальнейшее развитие Игр БРИКС», – отметил Леонов.

На данный момент продано около 20 тысяч билетов на Игры БРИКС. По словам Леонова, активнее всего их покупают болельщики из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

«Мы имеем определенный опыт в реализации по билетным программам, но чтобы за месяц до соревнований был такой интерес – на моей практике такое впервые. Сегодня из 100 тысяч билетов порядка 20 тысяч уже реализованы. Для нового проекта, за месяц до мероприятия – это очень неплохо.

В целом не только в стране, но и за ее пределами идет реализация билетов, мы видим это в системе онлайн. За рубежом это, конечно, больше [в странах] СНГ», – сообщил Леонов.

 

10 комментариев
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Игры через месяц, а в четырёх городах где живёт примерно, 25 млн. человек продано 20 тысяч билетов:) по-моему ажиотаж намечается:) а почём купон?
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Да что там страны БРИКС, весь мир будет следить, как Бразилия, Китай и Индия из вежливости пришлет стуудентов и спортсменов третьего эшелона, которых будут радостно укатывать наши сборники!
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Участники Олимпиады этих стран принимать участие не будут, чтобы не травмироваться, так для кого тогда эти игры? Чтобы наши спортсмены самоутредились за счёт спортсменов 3-4 эшелонов? А потом на всю страну нести чушь, что мы сильнейшие?
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"На данный момент продано около 20 тысяч билетов на Игры БРИКС"
Примерно как на один матч Факела
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Словесный понос.
Как раз для аудитории Первого канала.
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Удивительно, как он не упомянул недружественных чинуш от спорта, которые посмели назначить чемпионат Европы по футболу на то же время, что и мы свои Игры Дружбы
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Ответ Melnikov1968
Игры через месяц, а в четырёх городах где живёт примерно, 25 млн. человек продано 20 тысяч билетов:) по-моему ажиотаж намечается:) а почём купон?
Откуда цифры про билеты?
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Ответ Ебздрогыч
Да что там страны БРИКС, весь мир будет следить, как Бразилия, Китай и Индия из вежливости пришлет стуудентов и спортсменов третьего эшелона, которых будут радостно укатывать наши сборники!
Прям с языка снял про укатывание наших
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