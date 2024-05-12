Результаты Царскосельского марафона 2024
12 мая в Пушкине прошел 6-й Царскосельский марафон. Участникам были доступны следующие дистанции: 3 км, 11 км, 21,1 км и 42,2 км.
Маршрут дистанций проходил по исторической части Царского Села мимо Екатерининского и Александровского парков и дворцов. Трасса марафона, полумарафона и забега на дистанцию 11 км сертифицированы AIMS (Ассоциация международных марафонов и пробегов).
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
- Роман Точинов – 2:27:29
- Сергей Соколов – 2:30:43
- Александр Яковлев – 2:32:07
42,2 км, женщины
- Ирина Шевченко – 2:48:13
- Евгения Индина – 2:50:12
- Наталия Волкова – 3:02:05
21,1 км, мужчины
- Иван Панферов – 1:06:23
- Дмитрий Кудряшов – 1:08:13
- Евгений Бурсевич – 1:10:01
21,1 км, женщины
- Ольга Рогозина – 1:23:21
- Полина Кондрашова – 1:24:14
- Александра Шляхтер – 1:29:16
11 км, мужчины
- Иван Резник – 34:42
- Владимир Таланов – 36:03
- Андрей Карпин – 36:21
11 км, женщины
- Екатерина Сокунова – 39:46
- Наталья Хохлова – 40:14
- Ева Костяная – 41:58
3 км, мужчины
- Михаил Игушкин – 8:01
- Вячеслав Корженко – 9:03
- Петр Филиппов – 9:22
3 км, женщины
- Алиса Кубышкина – 10:26
- Мария Рубель – 11:04
- Ксения Тефкилеева – 11:09
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
Царскосельский марафон 2024. Информация о забеге, дистанциях, стоимости участия