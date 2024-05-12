Результаты Царскосельского марафона 2024

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12 мая в Пушкине прошел 6-й Царскосельский марафон. Участникам были доступны следующие дистанции: 3 км, 11 км, 21,1 км и 42,2 км.

Маршрут дистанций проходил по исторической части Царского Села мимо Екатерининского и Александровского парков и дворцов. Трасса марафона, полумарафона и забега на дистанцию 11 км сертифицированы AIMS (Ассоциация международных марафонов и пробегов). 

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Роман Точинов – 2:27:29
  2. Сергей Соколов – 2:30:43
  3. Александр Яковлев – 2:32:07

42,2 км, женщины

  1. Ирина Шевченко – 2:48:13
  2. Евгения Индина – 2:50:12
  3. Наталия Волкова – 3:02:05

21,1 км, мужчины

  1. Иван Панферов – 1:06:23
  2. Дмитрий Кудряшов – 1:08:13
  3. Евгений Бурсевич – 1:10:01

21,1 км, женщины

  1. Ольга Рогозина – 1:23:21
  2. Полина Кондрашова – 1:24:14
  3. Александра Шляхтер – 1:29:16

11 км, мужчины

  1. Иван Резник – 34:42
  2. Владимир Таланов – 36:03
  3. Андрей Карпин – 36:21

11 км, женщины

  1. Екатерина Сокунова – 39:46
  2. Наталья Хохлова – 40:14
  3. Ева Костяная – 41:58

3 км, мужчины

  1. Михаил Игушкин – 8:01
  2. Вячеслав Корженко – 9:03
  3. Петр Филиппов – 9:22

3 км, женщины

  1. Алиса Кубышкина – 10:26
  2. Мария Рубель – 11:04
  3. Ксения Тефкилеева – 11:09

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Царскосельский марафон 2024. Информация о забеге, дистанциях, стоимости участия

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