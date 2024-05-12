Результаты Царскосельского марафона 2024

12 мая в Пушкине прошел 6-й Царскосельский марафон. Участникам были доступны следующие дистанции: 3 км, 11 км, 21,1 км и 42,2 км.

Маршрут дистанций проходил по исторической части Царского Села мимо Екатерининского и Александровского парков и дворцов. Трасса марафона, полумарафона и забега на дистанцию 11 км сертифицированы AIMS (Ассоциация международных марафонов и пробегов).

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Роман Точинов – 2:27:29 Сергей Соколов – 2:30:43 Александр Яковлев – 2:32:07

42,2 км, женщины

Ирина Шевченко – 2:48:13 Евгения Индина – 2:50:12 Наталия Волкова – 3:02:05

21,1 км, мужчины

Иван Панферов – 1:06:23 Дмитрий Кудряшов – 1:08:13 Евгений Бурсевич – 1:10:01

21,1 км, женщины

Ольга Рогозина – 1:23:21 Полина Кондрашова – 1:24:14 Александра Шляхтер – 1:29:16

11 км, мужчины

Иван Резник – 34:42 Владимир Таланов – 36:03 Андрей Карпин – 36:21

11 км, женщины

Екатерина Сокунова – 39:46 Наталья Хохлова – 40:14 Ева Костяная – 41:58

3 км, мужчины

Михаил Игушкин – 8:01 Вячеслав Корженко – 9:03 Петр Филиппов – 9:22

3 км, женщины

Алиса Кубышкина – 10:26 Мария Рубель – 11:04 Ксения Тефкилеева – 11:09

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Царскосельский марафон 2024. Информация о забеге, дистанциях, стоимости участия