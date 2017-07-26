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    Ледеки впервые в карьере уступила в финальном заплыве на чемпионате мира

    Теги плавание чемпионат мира Федерика Пеллегрини сборная США жен сборная Италии жен Кэтлин Ледеки

    Американская пловчиха Кэтлин Ледеки завоевала серебряную медаль на 200-метровке вольным стилем в рамках чемпионата мира в Будапеште.

    5-кратная олимпийская чемпионка уступила итальянке Федерике Пеллегрини. Для Ледеки это поражение стало первым в карьере на чемпионатах мира. На ее счету 12 золотых наград.

    «Просто не получилось. Я не могу жаловаться, завоевав серебро. В конце заплыва я не чувствовала, что у меня есть запас сил, который обычно бывает. Последние 50 метров почти ничего не видела.

    Такое случается с каждым спортсменом. Знаю, что этот финал будет мотивировать меня выложиться в оставшихся заплывах», – сказала Ледеки.

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