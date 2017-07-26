Ледеки впервые в карьере уступила в финальном заплыве на чемпионате мира

Американская пловчиха Кэтлин Ледеки завоевала серебряную медаль на 200-метровке вольным стилем в рамках чемпионата мира в Будапеште.

5-кратная олимпийская чемпионка уступила итальянке Федерике Пеллегрини. Для Ледеки это поражение стало первым в карьере на чемпионатах мира. На ее счету 12 золотых наград.

«Просто не получилось. Я не могу жаловаться, завоевав серебро. В конце заплыва я не чувствовала, что у меня есть запас сил, который обычно бывает. Последние 50 метров почти ничего не видела.

Такое случается с каждым спортсменом. Знаю, что этот финал будет мотивировать меня выложиться в оставшихся заплывах», – сказала Ледеки.