Матыцин о российских паралимпийцах в Париже-2024: «Будем поддерживать спортсменов, которые добились или добьются права выступления на этих Играх»

Теги Паралимпийские игры Олег Матыцин Министерство спорта России паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен Легкая атлетика

Минспорт поддержит российских паралимпийцев, желающих выступить в Париже-2024.

Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков накануне сообщил, что в соревнованиях примут участие порядка 108 российских спортсменов.

«Что касается Паралимпиады – конечно, мы будем поддерживать тех спортсменов, которые добились или добьются права выступления на этих Играх. Это очень важно, как и любое соревнование, тем более такое значимое, как Паралимпиада.

Не знаю, сколько поедет спортсменов, но сколько бы их ни поехало, все равно они наши, россияне. Мы будем гордиться их победами и их участием», – сказал Матыцин.

Паралимпийцам из России нельзя на открытие Игр и даже насвистывать гимн. Но они готовы ехать в Париж

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