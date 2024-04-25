Матыцин о российских паралимпийцах в Париже-2024: «Будем поддерживать спортсменов, которые добились или добьются права выступления на этих Играх»

Минспорт поддержит российских паралимпийцев, желающих выступить в Париже-2024.

Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков накануне сообщил, что в соревнованиях примут участие порядка 108 российских спортсменов.

«Что касается – конечно, мы будем поддерживать тех спортсменов, которые добились или добьются права выступления на этих Играх. Это очень важно, как и любое соревнование, тем более такое значимое, как Паралимпиада.

Не знаю, сколько поедет спортсменов, но сколько бы их ни поехало, все равно они наши, россияне. Мы будем гордиться их победами и их участием», – сказал Матыцин.

Паралимпийцам из России нельзя на открытие Игр и даже насвистывать гимн. Но они готовы ехать в Париж