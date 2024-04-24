Колесников, Лифинцев, Корнев, Чикунова, Мишарина выступят на турнире в Баня-Луке, Ефимова снялась по состоянию здоровья

Опубликован состав сборной России по плаванию на международный турнир в Баня-Луке.

Соревнования пройдут 27–28 апреля. На этом старте российские пловцы могут выполнить норматив, необходимый для участия в Олимпиаде-2024.

Сборная России

Мужчины: Илья Бородин, Петр Жихарев, Климент Колесников, Егор Корнев, Мирон Лифинцев, Мартин Малютин, Кирилл Мартынычев, Андрей Минаков, Кирилл Пригода, Владислав Резниченко, Павел Самусенко, Данил Семьянинов, Алексей Сударев, Алексей Ткачев, Роман Шевляков.

Женщины: Дарья Клепикова, Ксения Мишарина, Арина Суркова, Дарья Трофимова, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова, Яна Шакирова.

По сообщению пресс-службы Всероссийской федерации плавания (ВФП), Юлия Ефимова снялась с турнира по состоянию здоровья.