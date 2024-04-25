Синхронистка Гурбанбердиева: «Для меня все манипуляции для получения нейтрального статуса унизительны. Я бы отказалась, категорично»

Теги синхронное плавание Олимпийская сборная России Париж-2024 сборная России (синхронное плавание) Майя Гурбанбердиева Водные виды

Синхронистка Майя Гурбанбердиева объяснила отказ от нейтрального статуса.

– Как относитесь к дискуссии по поводу участия в Олимпиаде в нейтральном статусе?

– Я могу говорить только за себя. Я не вправе никого осуждать и мне этого не хочется делать. Спортивный век короток, особенно в некоторых видах спорта. Но сама я бы отказалась, категорично.

– Несмотря на то, что в вашей карьере Олимпиады не было?

– Даже несмотря на это. Потому что для меня все манипуляции для получения нейтрального статуса унизительны. Хочу видеть флаг своей страны стоя на пьедестале и слушать свой гимн, – сказала двукратная чемпионка мира в синхронном плавании Гурбанбердиева.

С 26 июля по 11 августа пройдут Олимпийские игры в Париже. Там смогут выступить только россияне, которые получат нейтральный статус и представляют индивидуальные дисциплины.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать

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