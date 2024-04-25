19 мая в Москве пройдут открытые соревнования по плаванию «Настарт». Их сооснователь – Антон Чупков
19 мая в Москве пройдут открытые соревнования по плаванию «Настарт».
Турнир состоится с 9.00 до 15.00 в бассейне Акватория ЗИЛ. Планируется более 600 участников.
Открытые соревнования «Настарт» объединяют любительские и спортивные секции, государственные и частные общеобразовательные учреждения с бассейнами, фитнес-клубы и физкультурно-оздоровительные комплексы, а также спортсменов, выступающих лично без команды или тренера.
Турнир проходит с использованием профессиональных систем хронометража и сопровождается квалифицированной судейской командой.
Сооснователь проекта – олимпийский чемпион по плаванию Антон Чупков.
Регистрация на турнир открыта здесь.