19 мая в Москве пройдут открытые соревнования по плаванию «Настарт». Их сооснователь – Антон Чупков

19 мая в Москве пройдут открытые соревнования по плаванию «Настарт».

Турнир состоится с 9.00 до 15.00 в бассейне Акватория ЗИЛ. Планируется более 600 участников.

Открытые соревнования «Настарт» объединяют любительские и спортивные секции, государственные и частные общеобразовательные учреждения с бассейнами, фитнес-клубы и физкультурно-оздоровительные комплексы, а также спортсменов, выступающих лично без команды или тренера.

Турнир проходит с использованием профессиональных систем хронометража и сопровождается квалифицированной судейской командой.

Сооснователь проекта – олимпийский чемпион по плаванию Антон Чупков.

Регистрация на турнир открыта здесь.