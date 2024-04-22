Гендиректор РУСАДА о деле китайских пловцов: «Основной вопрос остается открытым – почему спортсменов не отстранили на период разбирательства?»

Гендиректор РУСАДА высказалась о допинговом деле китайских пловцов.

В 2021 году 23 китайских пловца попались на триметазидине, но были допущены до Олимпиады в Токио. Китайское антидопинговое агентство провело внутреннее расследование и установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло это объяснение и не стало выносить спортсменам временное отстранение, позволив выступить в Токио.

«Мы приняли участие в пресс-конференции, внимательно изучаем имеющиеся материалы и доводы WADA, которые поясняют мотивы принятого решения, и, возможно, ему есть объяснение.

Но основной вопрос остается открытым – почему спортсменов не отстранили на период разбирательства? Если Китайское антидопинговое агентство этого не сделало, это должно было быть обжаловано.

Бесконечно слышим о том, что российская система не заслуживает доверия. Однако мы абсолютно четко следуем всем требованиям стандартов – отстраняем спортсменов в тех случаях, когда этого требует кодекс, а если дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) принимает иное решение – мы подаем апелляцию.

Национальные антидопинговые организации должны быть беспристрастны и независимы в своих решениях. И WADA, как основной регулятор этой сферы, тем более», – заявила Логинова.

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!