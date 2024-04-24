Колесников и Чикунова получили премию «Серебряная лань»

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Пловцы Климент Колесников и Евгения Чикунова получили премию «Серебряная лань».

Награждение состоялось в Новом театре в Москве. 

Также были награждены Владимир Леонтьев и Артем Осипенко (оба – самбо), Лилия Хузина (тхэквондо), Елена Крутова (паралимпийский спорт, стрельба из лука).

Ранее сообщалось, что по итогам голосования российских спортивных журналистов лауреатами премии «Серебряная лань» также стали теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев и шахматистки Анастасия Боднарук и Валентина Гунина.

Премию «Серебряная лань» по итогам года вручает Федерация спортивных журналистов России.

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