Светлана Колесниченко: «Я бы хотела съездить на Олимпийские игры в Париж. К сожалению, не попала, но в 2028 году может быть»

Светлана Колесниченко и Майя Дорошко рассказали о желании выступить на ОИ-2028.

Синхронистки выступают в дуэте.

Колесниченко: Давайте сначала посчитаем, сколько мне будет лет в 2028 году. Все непредсказуемо, я всегда ставила себе цели планомерно. Сейчас мои планы на текущий сезон: чемпионат России, Игры БРИКС, Игры дружбы. Дальше посмотрим, как сложится. Конечно, я бы хотела съездить на игры, в Париж, к сожалению, не попала, но в 2028 году может быть.

Дорошко: Верю в то, что поеду на Олимпиаду в 2028 году. И очень хочу поехать. Надеюсь, я не сдамся к тому времени, потому что и возраст, и новое поколение, еще и правила новые.

: Я уже взрослый, опытный спортсмен, я это воспринимаю как свою работу. Эта работа приносит мне удовольствие и радость от полученных результатов, успехов в нашем виде спорта. Я искренне занимаюсь любимым делом, пока у меня есть силы и возможности.

Дорошко: Во-первых, тренер, я просто не успеваю расслабиться, все время тренер держит в тонусе. И плюс самой хочется видеть прогресс. Буквально год назад, я не представляла, что смогу делать программу по новым правилам. Сейчас я могу докручивать и делать элементы программы еще сложнее. И есть надежда, что нас допустят, и мы приедем на международный турнир и всех сделаем.