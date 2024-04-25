Александр Жулин: «Ситуация с Валиевой – показательная порка, просто убрали человека из России. Вся эта WADA – прогнившая организация»

Александр Жулин назвал дисквалификацию Камилы Валиевой «показательной поркой».

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году, но были допущены до Олимпиады в Токио.

Этот же препарат был найден у Валиевой. Фигуристку дисквалифицировали на четыре года.

«Они какой-то довод привели, что у них все было заражено триметазидином, видимо, суд счел это нормальным. А наши доводы их не убедили, какие-то дедушки были, значит, адвокаты у нас были безграмотные, скорее всего. Мне кажется, что ситуация с Валиевой – это показательная порка, просто убрали человека именно из России.

Я думаю, что это огромные двойные стандарты. Для меня эта ситуация была бы, конечно, как оправдание Валиевой, это было бы логично. Одним разрешают, причем 23 людям, а одну девочку лишили всего, это ужасает. Вся эта WADA – прогнившая организация», – сказал .

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет