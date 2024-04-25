Александр Жулин: «Ситуация с Валиевой – показательная порка, просто убрали человека из России. Вся эта WADA – прогнившая организация»

Теги плавание сборная России допинг сборная Китая Александр Жулин WADA сборная Китая жен женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Александр Жулин назвал дисквалификацию Камилы Валиевой «показательной поркой».

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году, но были допущены до Олимпиады в Токио.

Этот же препарат был найден у Валиевой. Фигуристку дисквалифицировали на четыре года.

«Они какой-то довод привели, что у них все было заражено триметазидином, видимо, суд счел это нормальным. А наши доводы их не убедили, какие-то дедушки были, значит, адвокаты у нас были безграмотные, скорее всего. Мне кажется, что ситуация с Валиевой – это показательная порка, просто убрали человека именно из России.

Я думаю, что это огромные двойные стандарты. Для меня эта ситуация была бы, конечно, как оправдание Валиевой, это было бы логично. Одним разрешают, причем 23 людям, а одну девочку лишили всего, это ужасает. Вся эта WADA – прогнившая организация», – сказал Жулин.

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
твои комментарии - показательная глупость
+24
-3
+21
Вариант не накачивать ребенка как бройлера сотней препаратов, видимо, даже не рассматривается г-ном Жулиным
+21
-3
+18
Лжулин
+8
-3
+5
А чего эту бедную убрали с внутренних соревнований, а?

Ну пусть бы каталась и дальше на допинге, всех акатьевых тут побеждая? Кровиночка родная

Зачем нам с кем-то из-за бугра соревноваться?
+5
-1
+4
Сколько людей - столько выводов. Как по мне, ВАДА должна была наказать китайцев, а не прощать Валиеву, раз уж правила таковы, что спортсмен виновен в случае обнаружения в нем допинга пока не докажет невиновность.
А если эти правила не нравятся, то их надо менять, а не нарушать.
+2
-1
+1
> адвокаты у нас были безграмотные, скорее всего.

> Мне кажется, что ситуация с Валиевой – это показательная порка, просто убрали человека именно из России.

А может надо было лучше нашей стороне подбирать адвокатов, чтобы не было «показательной порки»?
0
0
0
Даже дедушка был, да и тот сплыл.
0
0
0
Ответ Kvik75
Комментарий скрыт
🤝🤝🤝
0
0
0
Ответ ДИАНА
🤝🤝🤝
твои пусть останутся
позорься до конца
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий