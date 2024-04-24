Майя Дорошко: «Хочется на международные соревнования вернуться. Но боязно за судейство – сделаем все отлично, а нам занизят»

Теги синхронное плавание Париж-2024 сборная России (синхронное плавание) Матч ТВ Майя Дорошко Водные виды

Российская синхронистка Дорошко высказалась о новых правилах в синхронном плавании.

Российские спортсменки отстранены от международных соревнований и не примут участие в Олимпийские играх в Париже. На ЧМ-2024 победу в соло одержала канадка Жаклин Симоно, второй стала спортсменка из Греции Евангелиа Плантаниоти, третьей – белоруска Василина Хондошко.

— Смотрели чемпионат мира?

— Я следила за Василиной, видела соло Евангелии Платаниоти и канадки, которая повергла в шок.

— Считаете, что все так плохо?

— У нас в российском синхронном плавании соло всегда делает девочка с красивыми ногами, с красивыми изгибами, поющими руками. А там девочка как будто три года занималась, и вот все что могла – сделала. Накрутила, не поспоришь.

— Теперь не кажется, что лучше пересидеть без международных стартов этот период, пока новые правила адаптируются к реальности?

— Все равно хочется на международные соревнования вернуться. Но опять же, на примере Василины Хондошко мы увидели, что при лучшей сложности ей поставили минимум за артистизм. Страшно, что может такое случиться — сделаем все отлично, хорошую сложность, а другой показатель нам занизят. Боязно.

— Олимпийские игры будете смотреть?

— Конечно. Хочется увидеть, что они там такое сделают.

— Вам хочется, чтобы групповые соревнования выиграла команда, которая выставит мужчину?

— Главное, чтобы команда была действительно лучшей, и неважно, будет у них в составе мужчина или нет. Для меня это непринципиально, — сказала Майя Дорошко. 

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