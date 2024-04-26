Сергей Лавров: «Боливия планирует направить своих спортсменов на Игры БРИКС. Будем ждать боливийских атлетов и на Играх дружбы»

Боливийские спортсмены примут участие в Играх БРИКС в Казани.

Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Боливия участвовала в Играх будущего в Казани пару месяцев назад, планирует направить своих спортсменов на Игры БРИКС в июне этого года – тоже в Казани. И мы будем ждать боливийских спортсменов на Всемирных играх дружбы, которые состоятся осенью этого года в Москве и Екатеринбурге.

Отмечу то, что в этом году на Венецианской биеннале российский павильон предоставлен нашим латиноамериканским друзьям при координирующей роли Боливии. И как мы видим из репортажей из Венеции, эта выставка проходит с большим успехом, привлекая многих зрителей», – сказал Лавров.

Игры БРИКС пройдут с 14 по 21 июня.