Сергей Лавров: «Боливия планирует направить своих спортсменов на Игры БРИКС. Будем ждать боливийских атлетов и на Играх дружбы»

Теги Легкая атлетика

Боливийские спортсмены примут участие в Играх БРИКС в Казани.

Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Боливия участвовала в Играх будущего в Казани пару месяцев назад, планирует направить своих спортсменов на Игры БРИКС в июне этого года – тоже в Казани. И мы будем ждать боливийских спортсменов на Всемирных играх дружбы, которые состоятся осенью этого года в Москве и Екатеринбурге.

Отмечу то, что в этом году на Венецианской биеннале российский павильон предоставлен нашим латиноамериканским друзьям при координирующей роли Боливии. И как мы видим из репортажей из Венеции, эта выставка проходит с большим успехом, привлекая многих зрителей», – сказал Лавров. 

Игры БРИКС пройдут с 14 по 21 июня.

Опубликовал Полина Лоцик

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