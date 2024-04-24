Открылась регистрация на соревнования по триатлону серии «Лига триатлона», которые пройдут 10 и 11 августа в Санкт-Петербурге

10 и 11 августа на Крестовском острове в Санкт-Петербурге пройдут соревнования по триатлону серии «Лига триатлона». Участникам доступны две дистанции: спринтерская и олимпийская (стандартная). Принять участие в обеих дистанциях можно как сольно, так и в составе эстафеты.

В субботу 10 августа участники будут соревноваться на дистанции «спринт»: 750 м плавания, 20 км велогонки и 5 км бега.

В воскресенье 11 августа спортсмены будут преодолевать олимпийскую дистанцию: 1,5 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бега.

Плавательный этап пройдет на открытой воде в Гребном канале, бег и велогонка – по скоростной и техничной трассе на Крестовском острове.

Стоимость участия на спринтерскую дистанцию составляет 5500 рублей, в составе эстафеты – 8400 рублей. Слот на олимпийскую дистанцию стоит 7300 рублей, в составе эстафеты – 11100 рублей.

Регистрация проходит на сайте RussiaRunning.