Рожков о россиянах на Паралимпиаде-2024: «Наши последние прогнозы – в соревнованиях примут участие порядка 108 спортсменов»

Теги Паралимпийские игры ПКР Павел Рожков паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен Легкая атлетика

Глава ПКР рассказал, сколько россиян смогут выступить на Паралимпиаде в Париже.

«Мы рассчитываем, что на Паралимпийских играх выступим в семи видах спорта из 22. Наши последние прогнозы – в соревнованиях примут участие порядка 108 спортсменов», – сказал Павел Рожков.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Паралимпийцам из России нельзя на открытие Игр и даже насвистывать гимн. Но они готовы ехать в Париж

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