Рожков о россиянах на Паралимпиаде-2024: «Наши последние прогнозы – в соревнованиях примут участие порядка 108 спортсменов»

Глава ПКР рассказал, сколько россиян смогут выступить на Паралимпиаде в Париже.

«Мы рассчитываем, что на Паралимпийских играх выступим в семи видах спорта из 22. Наши последние прогнозы – в соревнованиях примут участие порядка 108 спортсменов», – сказал Павел Рожков.

игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Паралимпийцам из России нельзя на открытие Игр и даже насвистывать гимн. Но они готовы ехать в Париж