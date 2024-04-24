Журова о деле Валиевой: «Был политический заказ. Разница подходов WADA связана не только с китайскими спортсменами»

Теги плавание допинг сборная Китая Светлана Журова WADA сборная Китая жен CAS Политика Камила Валиева Фигурное катание

Светлана Журова указала на политический заказ в допинг-деле Камилы Валиевой.

The New York Times и ARD сообщали, что в 2021 году у 23 китайских пловцов выявили триметазидин. Тогда китайское антидопинговое агентство установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло эту версию и не стало отстранять их.

Триметазидин также находили у российской фигуристки Валиевой, которая в итоге была дисквалифицирована на 4 года и лишилась золота Олимпиады-2022 в командном турнире.

«Такая разница подходов WADA связана не только с китайскими спортсменами, в случае с Камилой Валиевой она была понятна с самого начала. Потому что за подобные нарушения я никогда не слышала о дисквалификации на четыре года, учитывая микродозы препарата.

Не только арбитрам CAS (Спортивного арбитражного суда), но и всем взрослым априори было ясно, что не мог 15-летний ребенок, случайно или неслучайно, сам принять такое лекарство. Если бы это был взрослый спортсмен, то на него могли бы взвалить вину и дисквалифицировать. Но с ребенком ведь совсем другая история. А аргумент WADA «ищите взрослых, кто это сделал, и выдайте его» – совсем не аргумент.

Смотрите, те же китайцы нашли виноватых на кухне отеля, тех, кто якобы опрометчиво подмешал этот препарат, и выдали их WADA. И это решение [WADA] стало возможным. У нашей же девочки были разные версии возможного взрослого вмешательства, и ни одну из них сразу не приняли. Потому что был политический заказ.

И им надо было, во-первых, лишить Валиеву золотой олимпийской медали, а, во-вторых, продлить этот скандал. И не дать спортсменке, по большому счету, навсегда возможности соревноваться. За подобные нарушения во всем мире практически всегда спортсменов наказывают минимальной дисквалификацией, но я никогда не слышала о сроке в четыре года», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет

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35 комментариев
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Этим везде мерещится политический заказ. Интересно, обнищание население, сокращение населения и продолжительности жизни тоже являются чьим-то политическим заказом?
+18
-6
+12
Может просто защищать лучше надо было, с одной версией, рецептами, свидетелями, медвыписками и тп.
+5
-1
+4
Допинг был? Сами дали повод,а ВАДА всего лишь воспользовалась ситуацией.
+6
-3
+3
Ответ Игорь М.
Этим везде мерещится политический заказ. Интересно, обнищание население, сокращение населения и продолжительности жизни тоже являются чьим-то политическим заказом?
Естественно. Байден, Макрон и Шольц гадят везде где только можно !
+3
0
+3
Это что получается, сам Обама таблетки с допингом в суп покрошил? Вот негодяй, а раньше просто в подъездах гадил…
+11
-9
+2
Ответ olvl
Если действительно, неизвестно откуда что взялось, то одной версии просто не может быть.
Нужна одна версия и её отстоять. Все так делают. И нам надо было одной придерживаться и под неё собирать доказательства : рецепты, дедушку, его выписки, побольше прецедентов привести, не соглашаться с новым методом повторного анализа.
А то озвучили несколько версий. Почитаешь, другие отстаивали 1 версию и проходило. И если бы не прошло, можно было бы возмущаться.
+2
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+2
Ответ Игорь М.
Этим везде мерещится политический заказ. Интересно, обнищание население, сокращение населения и продолжительности жизни тоже являются чьим-то политическим заказом?
Конечно.
Тут недавно по политическому заказу министра Чечни опоили, за руль посадили, некомпетентных дпсников натравили. Еле отбили бедолагу у врагов.
А вы про такие вещи очевидные спрашиваете.
+2
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Пропаган...ка считает этот народ, за счёт которого она сидит на тёплом местечке, ни черта не делает и получает огромную зарплату - откровенным дурачьём, как и все её "коллеги".
Но спешу её расстроить: не все такие в стране, есть люди, которые помнят её риторику и которых она с каждым разом всё больше и больше раздражает.
Да, и которые прекрасно осознают, почему Вплиева получила дисквал, а китайцы - нет: есть такое понятие как "репутация". А она у страны, которая на собственной домашней Олимпиаде организовала подмену допинг-проб, ниже плинтуса.
Вот за это и впаяли Валиевой по самое не хочу.
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Ответ DrDro
Конечно. Тут недавно по политическому заказу министра Чечни опоили, за руль посадили, некомпетентных дпсников натравили. Еле отбили бедолагу у врагов. А вы про такие вещи очевидные спрашиваете.
вчера министра арестовали за взятку в 1 миллион рублей. Такую мелочь только пиндосы могли подсунуть.
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Ответ АНтошка
разница в том что китайцы смогли доказать случайное попадание (даже если это не так ),у нас дедушка с пироженкой до суда не дошел ...
А китайцы в CAS невиновность доказывали ?
Я что-то пропустила?
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Ответ Ольга Ив
Нашим надо было не соглашаться с этим методом, оспаривать....
Да, другие федерации горой за своих спортсменов, и в горе, и в радости. Как и национальные антидопинговые организации.
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Ответ Зиля Бадриева
По большому счету Камила пострадала из за задержки лаборатории. Из за этого ей разрешили соревноваться, а потом цинично отняли все медали. Да и правило незащищённого лица не соблюдено, наказание несоизмеримо огромное. Все данные слили на публику. Вся история с тестом, которую тестировали 9 раз неразрешенными методами, плохо выглядит
Нашим надо было не соглашаться с этим методом, оспаривать....
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Ответ Melnikov1968
Значит и ответственность как у взрослого человека.
Вы считаете, что мок, вада отнеслись к ней как ребенку? Она понесла наказание как ребенок? Всем очевидно, что даже взрослый спортсмен не заслуживает такого наказания и травли. И почему ни у одного взрослого спортсмена не опубликованы данные о тесте, количестве лекарств за два года, про действия суда, юристов, речи, которые произносились в кас? Все это смакуется мировой прессой второй год, попирая законы. Ибо мок заявил, что о деле Камилы должны знать все, потому что так хочется.
Заметьте, в деле пловцов не озвучены ни имена, ни дозы проб.
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Ответ olvl
Почему же не выступать, если допуск был с 15 лет. Как будто, выступая на взрослых соревнованиях, все взрослыми становятся. А раньше и в 12 выступали.
Значит и ответственность как у взрослого человека.
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Ответ Melnikov1968
Выступать на взрослых соревнованиях не ребёнок, а нести ответственность сразу стала ребёнком. Чудеса да и только.
Почему же не выступать, если допуск был с 15 лет. Как будто, выступая на взрослых соревнованиях, все взрослыми становятся. А раньше и в 12 выступали.
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Ответ Oleandra
у китайцев тоже допинг был, и?
"Вы не понимаете, это другое"
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Как депутаты объясняют теперь свои спичи, что Вада все делает по указке из США кстати? сложно заподозрить "коллективный запад" в симпатиях к Китаю
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Жмурова
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Тех же щей пожиже влей." Ляля - ляля, а дело где?
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разница в том что китайцы смогли доказать случайное попадание (даже если это не так ),у нас дедушка с пироженкой до суда не дошел ...
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Из разряда Обама пописал в подъезде
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Политический заказ - это увеличивающиеся из года в год количество мигрантов в стране, которые либо пострелять сюда приезжают, либо на машинах давить, если внешний вид коренных россиян не понравится или их обычаи и религия, либо оскорблять и унижать! Вот это политический заказ, который наше руководство выполняет, и исправлять ничего не хочет!
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По большому счету Камила пострадала из за задержки лаборатории. Из за этого ей разрешили соревноваться, а потом цинично отняли все медали.
Да и правило незащищённого лица не соблюдено, наказание несоизмеримо огромное. Все данные слили на публику.
Вся история с тестом, которую тестировали 9 раз неразрешенными методами, плохо выглядит
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По ее логике до 16 лет можно принимать допинг получается? Потому что ты же ребенок. А если попросят найти взрослого, кто сказал принимать, то это не аргумент
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какой маргарин в башке...
ребенок сам не мог, но искать виноватого взрослого - не аргумент.
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