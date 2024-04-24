Журова о деле Валиевой: «Был политический заказ. Разница подходов WADA связана не только с китайскими спортсменами»

Светлана Журова указала на политический заказ в допинг-деле Камилы Валиевой.

The New York Times и ARD сообщали, что в 2021 году у 23 китайских пловцов выявили триметазидин. Тогда китайское антидопинговое агентство установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло эту версию и не стало отстранять их.

Триметазидин также находили у российской фигуристки Валиевой, которая в итоге была дисквалифицирована на 4 года и лишилась золота Олимпиады-2022 в командном турнире.

«Такая разница подходов WADA связана не только с китайскими спортсменами, в случае с Камилой Валиевой она была понятна с самого начала. Потому что за подобные нарушения я никогда не слышала о дисквалификации на четыре года, учитывая микродозы препарата.

Не только арбитрам CAS (Спортивного арбитражного суда), но и всем взрослым априори было ясно, что не мог 15-летний ребенок, случайно или неслучайно, сам принять такое лекарство. Если бы это был взрослый спортсмен, то на него могли бы взвалить вину и дисквалифицировать. Но с ребенком ведь совсем другая история. А аргумент WADA «ищите взрослых, кто это сделал, и выдайте его» – совсем не аргумент.

Смотрите, те же китайцы нашли виноватых на кухне отеля, тех, кто якобы опрометчиво подмешал этот препарат, и выдали их WADA. И это решение [WADA] стало возможным. У нашей же девочки были разные версии возможного взрослого вмешательства, и ни одну из них сразу не приняли. Потому что был политический заказ.

И им надо было, во-первых, лишить Валиеву золотой олимпийской медали, а, во-вторых, продлить этот скандал. И не дать спортсменке, по большому счету, навсегда возможности соревноваться. За подобные нарушения во всем мире практически всегда спортсменов наказывают минимальной дисквалификацией, но я никогда не слышала о сроке в четыре года», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

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