Депутат Свищев о триметазидине у пловцов: «WADA давно себя скомпрометировало. Услышали доводы китайской стороны, но не услышали доводы российской»

Дмитрий Свищев заявил о предвзятом отношении WADA к России и Камиле Валиевой.

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что у 23 китайских пловцов нашли триметазидин в 2021 году. Тогда китайское антидопинговое агентство установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло эту версию и не стало отстранять их.

Российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована из-за триметазидина в допинг-пробе.

«WADA уже давно себя скомпрометировало. И нынешняя ситуация еще раз это подтверждает. РУСАДА у нас до сих пор не восстановлено в правах, это говорит о политизированности по отношению к российскому спорту.

Что касается этой ситуации, если есть нарушения, то за них должны быть соответствующие наказания. Почему вдруг услышали доводы китайской стороны и не услышали доводы российской.

Они непреднамеренно приняли этот препарат, Камила то же самое сказала. Все это связано с той ситуацией, которая сложилась вокруг России. Мы привыкли к этой блокаде», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет