Вятчанина о желании Ефимовой поехать на Олимпиаду-2024: «Я на ее стороне. Что мы прячемся, как страусы в песок, от проблемы?»

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова ВФП Ирина Вятчанина Париж-2024 Водные виды

Тренер Ирина Вятчанина поддержала желание Юлии Ефимовой поехать на Олимпиаду.

– Как вы относитесь к решению Всероссийской федерации плавания не посылать спортсменов на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе?

– Очень сложный и неоднозначный вопрос.

– Я задала его лишь потому, что Ефимова, вопреки решению ВФП, настроена бороться за шанс поехать на эти Игры.

– Да. Она действительно очень хочет поехать, и я на ее стороне. Во-первых, для Юли это последняя Олимпиада, скорее всего. А во-вторых, что мы прячемся, как страусы в песок, от проблемы? Почему не хотим показать миру, что, вопреки всем сложностям, живы, готовы соревноваться, имеем результаты? Что будем выступать и бороться за победу? Чтобы о наших спортсменах не забывали. Тем более на Играх. Можно быть хоть сто раз чемпионом и рекордсменом своей страны и даже рекордсменом Европы или мира, но, если ты не имеешь звания чемпиона...

Во всем мире престижно быть не только призером или финалистом, но даже просто участником Олимпийских игр – настолько высок этот статус. Хорошо, если у кого в карьере Игры уже были. А если нет и никогда не будет?

– У вас есть объяснение тому, что Ефимова в свои 32 года продолжает так быстро плавать? Вы вообще за ней следите?

– Ну конечно. Это же мое детище, как я могу не следить? Порой смеюсь: сколько раз звучало, что у Вятчаниной такая жесткая методика, что спортсмены не выдерживают, а по факту моих спортсменов из бассейна не выгонишь. Многие из тех, кто заканчивает с большим спортом, продолжают выступать по ветеранам, в категории «Мастерс». Еще и результаты улучшают, рекорды мира устанавливают, – сказала Вятчанина.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Позиция вменяемого тренера, а не холуя на побегушках у федерации. Это при том, что у обеих друг на друга была обида (надеюсь, что осталась позади), ведь когда Ефимова уходила от Вятчаниной, то был скандал. У Ирины Германовны похоже нет скреп и шор, как у турбопатриотов, хотя человеку 70 лет, но оно и неудивительно, ведь Аркадий (её сын) в своё время гражданство Сербии получил, чтобы выступать за них, а после ещё и гражданином США стал. Наверняка у него в гостях была неоднократно, видела, как люди живут, в отличие от большинства граждан РФ, которые порой и дальше своего региона не выезжали.
+9
-5
+4
Ответ Евгений - 79
Попробуй читать внимательно. Выше автор абсолютно логично пишет о корректной позиции тренера. И ее аргументах. Плевать на американцев и их выезд куда либо.
Но при этом обязательно нужно кого-то унизить, оскорбить, без этого никак свою мысль донести не удаётся.
+2
0
+2
Ответ Ильнур Хасанов
Много ли коренных американцев выезжают в другие штаты и или страны ? И не надо тут заливать что в РФ все хронова, а там рай на земле.
Попробуй читать внимательно. Выше автор абсолютно логично пишет о корректной позиции тренера. И ее аргументах. Плевать на американцев и их выезд куда либо.
+4
-3
+1
Ответ justbored
Но при этом обязательно нужно кого-то унизить, оскорбить, без этого никак свою мысль донести не удаётся.
Не устал ещё позориться?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий