Вятчанина о желании Ефимовой поехать на Олимпиаду-2024: «Я на ее стороне. Что мы прячемся, как страусы в песок, от проблемы?»

Тренер Ирина Вятчанина поддержала желание Юлии Ефимовой поехать на Олимпиаду.

– Как вы относитесь к решению Всероссийской федерации плавания не посылать спортсменов на в Париж в нейтральном статусе?

– Очень сложный и неоднозначный вопрос.

– Я задала его лишь потому, что Ефимова, вопреки решению , настроена бороться за шанс поехать на эти Игры.

– Да. Она действительно очень хочет поехать, и я на ее стороне. Во-первых, для Юли это последняя Олимпиада, скорее всего. А во-вторых, что мы прячемся, как страусы в песок, от проблемы? Почему не хотим показать миру, что, вопреки всем сложностям, живы, готовы соревноваться, имеем результаты? Что будем выступать и бороться за победу? Чтобы о наших спортсменах не забывали. Тем более на Играх. Можно быть хоть сто раз чемпионом и рекордсменом своей страны и даже рекордсменом Европы или мира, но, если ты не имеешь звания чемпиона...

Во всем мире престижно быть не только призером или финалистом, но даже просто участником Олимпийских игр – настолько высок этот статус. Хорошо, если у кого в карьере Игры уже были. А если нет и никогда не будет?

– У вас есть объяснение тому, что в свои 32 года продолжает так быстро плавать? Вы вообще за ней следите?

– Ну конечно. Это же мое детище, как я могу не следить? Порой смеюсь: сколько раз звучало, что у Вятчаниной такая жесткая методика, что спортсмены не выдерживают, а по факту моих спортсменов из бассейна не выгонишь. Многие из тех, кто заканчивает с большим спортом, продолжают выступать по ветеранам, в категории «Мастерс». Еще и результаты улучшают, рекорды мира устанавливают, – сказала Вятчанина.