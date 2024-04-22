WADA о допинге у китайских пловцов: «Обнаруженные дозы указывали на то, что спортсмены не были под воздействием препарата во время соревнований»

Всемирное антидопинговое агентство занималось изучением триметазидина.

Об этом заявил старший директор по науке и медицине Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Рабин.

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году, но были допущены до Олимпиады в Токио. Китайское антидопинговое агентство провело внутреннее расследование и установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло это объяснение и не стало выносить спортсменам временное отстранение, позволив выступить в Токио.

«Мы связались с производителем триметазидина, чтобы получить максимум информации об исследованиях выведения этого вещества.

Нам предоставили конфиденциальную информацию, которая даже не опубликована в научной и медицинской литературе. Кроме того, этот производитель предоставил нам доступ к фармакокинетической модификации выведения триметазидина, которая, конечно же, была адаптирована к данной конкретной ситуации и антидопинговому контексту.

Кроме того, в сотрудничестве с фармацевтической компанией мы протестировали возможность микродозирования триметазидина.

Дозы, которые были обнаружены в моче, ясно указывали на то, что спортсмены не были под воздействием фармакологического препарата триметазидин во время соревнований», – рассказал Рабин.

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!