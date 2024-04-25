Олимпийские чемпионы Софья Великая и Илья Захаров стали послами Игр БРИКС

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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая и олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров стали послами Игр БРИКС, которые пройдут в Казани с 11 по 24 июня.

Статуэтки послов олимпийским чемпионам вручили министр спорта России Олег Матыцин и министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов. Церемония проходила на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«Для меня как для действующей спортсменки большая честь стать послом Игр БРИКС – это отличная возможность показать свой талант, мастерство. Важно, что такой турнир пройдет в нашей стране, и особенно великолепно, что Игры пройдут в Казани, которая всегда проводит яркие спортивные праздники. Я с гордостью принимаю этот великий жест и становлюсь послом Игр», – заявила Великая.

«Мне очень приятно стать послом Игр БРИКС, поскольку я уверен, что эти соревнования станут новым витком в мировом спорте. Обязательно приходите посмотреть на эти соревнования, чтобы поддержать наших спортсменов, сейчас это особенно важно», – отметил Захаров.

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1 комментарий
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Уж послали, так послали (с) Падал прошлогодний снег
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