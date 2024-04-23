Колесников о спортсменах с нейтральным статусом: «Кто поедет на Олимпиаду – пусть. Я не против и осуждать не буду»

Теги плавание сборная России Париж-2024 Климент Колесников Водные виды

Колесников заявил, что не осуждает тех, кто поедет на ОИ в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет (МОК) допускает россиян на Игры в Париже только в нейтральном статусе. Это не касается командных видов спорта, представителей силовых ведомств и поддержавших боевый действия.

«Очень много кто разделился во мнениях, и все эти мнения имеют место быть. Но очень критично ко всему относиться нельзя.

Получается, если со спортивной точки зрения смотреть и не ехать туда, это потеря всего для спортсмена, а с человеческой точки зрения это потеря всего как личности. Кто поедет, пусть, я не против и осуждать не буду», – отметил пловец Климент Колесников.

«Не вижу себя нейтральным спортсменом». Наши пловцы бойкотируют Олимпиаду – даже рекордсменка мира

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий