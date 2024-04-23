Колесников о спортсменах с нейтральным статусом: «Кто поедет на Олимпиаду – пусть. Я не против и осуждать не буду»

Колесников заявил, что не осуждает тех, кто поедет на ОИ в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет (МОК) допускает россиян на Игры в Париже только в нейтральном статусе. Это не касается командных видов спорта, представителей силовых ведомств и поддержавших боевый действия.

«Очень много кто разделился во мнениях, и все эти мнения имеют место быть. Но очень критично ко всему относиться нельзя.

Получается, если со спортивной точки зрения смотреть и не ехать туда, это потеря всего для спортсмена, а с человеческой точки зрения это потеря всего как личности. Кто поедет, пусть, я не против и осуждать не буду», – отметил пловец Климент Колесников.

«Не вижу себя нейтральным спортсменом». Наши пловцы бойкотируют Олимпиаду – даже рекордсменка мира