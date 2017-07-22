Водное поло. Чемпионат мира (жен). 1/8 финала. Россия играет с Голландией и другие матчи
22 июля в Будапеште стартовал плей-офф женского чемпионата мира по водному поло. Сборная России борется за выход в 1/4 финала с командой Голландии. Победитель этой пары сыграет в следующей стадии с Италией.
Водное поло
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Женщины
1/8 финала
Канада – Новая Зеландия – 16:3 (5:1, 4:1, 3:0, 4:1)
Китай – Испания – 5:13 (2:1, 1:4, 1:5, 1:3)
Голландия – Россия – 10:11 (2:4, 4:3, 2:3, 2:1, идет четвертый тайм)
Франция – Австралия – 23.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Сборные Италии, США, Венгрии и Греции попали в 1/4 финала напрямую, так как вышли из групп с первых мест.
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