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    Водное поло. Чемпионат мира (жен). 1/8 финала. Россия играет с Голландией и другие матчи

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    22 июля в Будапеште стартовал плей-офф женского чемпионата мира по водному поло. Сборная России борется за выход в 1/4 финала с командой Голландии. Победитель этой пары сыграет в следующей стадии с Италией.

    Водное поло

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Женщины

    1/8 финала

    Канада – Новая Зеландия – 16:3 (5:1, 4:1, 3:0, 4:1)

    Китай – Испания – 5:13 (2:1, 1:4, 1:5, 1:3)

    Голландия – Россия – 10:11 (2:4, 4:3, 2:3, 2:1, идет четвертый тайм)

    Франция – Австралия – 23.00

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Сборные Италии, США, Венгрии и Греции попали в 1/4 финала напрямую, так как вышли из групп с первых мест.

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