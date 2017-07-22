22 июля в Будапеште стартовал плей-офф женского чемпионата мира по водному поло. Сборная России борется за выход в 1/4 финала с командой Голландии. Победитель этой пары сыграет в следующей стадии с Италией.

Водное поло

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Женщины

1/8 финала

Канада – Новая Зеландия – 16:3 (5:1, 4:1, 3:0, 4:1)

Китай – Испания – 5:13 (2:1, 1:4, 1:5, 1:3)

Голландия – Россия – 10:11 (2:4, 4:3, 2:3, 2:1, идет четвертый тайм)

Франция – Австралия – 23.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Сборные Италии, США, Венгрии и Греции попали в 1/4 финала напрямую, так как вышли из групп с первых мест.