Ведущие пловцы мира могут подать иск к WADA из-за допуска китайцев на Олимпиаду-2020 (The Times)

Теги плавание допинг сборная Китая WADA сборная Китая жен Водные виды

Ведущие пловцы мира могут подать в суд на WADA из-за допинга у китайских спортсменов.

Об этом сообщает The Times. 

Речь идет о спортсменах, которые выступали на Олимпиаде в Токио с китайскими пловцами, допущенными на соревнования, несмотря на положительные допинг-пробы.

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что в 2021 году у 23 китайских пловцов выявили триметазидин. Тогда китайское антидопинговое агентство установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло эту версию и не стало отстранять их, благодаря чему они смогли выступить на Олимпиаде. 

Сейчас лидеры мирового плавания ведут переговоры с юристами о подаче многомиллионного иска к WADA. Они уже заручились финансовой поддержкой на случай подачи коллективного иска.

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9 комментариев
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😁😁😁
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Бгг! Прям ладошки чешутся от предвкушения. Хоть бы подали. 😊
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Очень бы хотелось посмотреть на иск и на результаты судебного рассмотрения.
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Какие же американцы примитивные. Идёт наезд на Китай - поднимаем все истории и давим по всем направлениям. С Россией получилось, посмотрим, что китайцы сделают.
Примитивность правда обусловлена вседозволенностью и силой, но ум явно притупился
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Давайте-давайте. Только жара!
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Ответ Kubinec_
иск против норвежских астматиков никто подать не хочет? ах да, европейцам можно
Хватит чушь писать. Кто конкретно из норвежских спортсменов астматик?
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