Ведущие пловцы мира могут подать иск к WADA из-за допуска китайцев на Олимпиаду-2020 (The Times)

Ведущие пловцы мира могут подать в суд на WADA из-за допинга у китайских спортсменов.

Об этом сообщает The Times.

Речь идет о спортсменах, которые выступали на Олимпиаде в Токио с китайскими пловцами, допущенными на соревнования, несмотря на положительные допинг-пробы.

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что в 2021 году у 23 китайских пловцов выявили триметазидин. Тогда китайское антидопинговое агентство установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло эту версию и не стало отстранять их, благодаря чему они смогли выступить на Олимпиаде.

Сейчас лидеры мирового плавания ведут переговоры с юристами о подаче многомиллионного иска к WADA. Они уже заручились финансовой поддержкой на случай подачи коллективного иска.

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