Китайское антидопинговое агентство пообещало сотрудничать с WADA по делу пловцов.

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что в пробах 23 китайских пловцов был выявлен триметазидин перед Олимпиадой в Токио 2021 года. Однако WADA не стало отстранять их, приняв версию китайской стороны о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

Впоследствии Антидопинговое агентство США (USADA) призвало пересмотреть деятельность WADA, заявив о подрыве доверия к системе.

WADA в итоге решило перепроверить ход дела, пригласив независимого прокурора Эрика Коттье.

CHINADA назвало клеветническими и вводящими в заблуждение сообщения СМИ, которые игнорируют заявления Китая о твердой позиция в борьбе с допингом.

«Предвзятость и недоверие глубоко укоренились в их сознании. Эти СМИ придерживаются неверных представлений, ошибочно оценивают ситуацию и публикуют неуместные заявления, которые явно противоречат фактам.

Они пытаются манипулировать общественным мнением, распространяя дезинформацию, чтобы атаковать и CHINADA, а также расшатать хорошо функционирующую глобальную антидопинговую систему», – говорится в заявлении агентства.

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет