Китайское антидопинговое агентство будет сотрудничать с WADA по делу пловцов

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Китайское антидопинговое агентство пообещало сотрудничать с WADA по делу пловцов.

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что в пробах 23 китайских пловцов был выявлен триметазидин перед Олимпиадой в Токио 2021 года. Однако WADA не стало отстранять их, приняв версию китайской стороны о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

Впоследствии Антидопинговое агентство США (USADA) призвало пересмотреть деятельность WADA, заявив о подрыве доверия к системе. 

WADA в итоге решило перепроверить ход дела, пригласив независимого прокурора Эрика Коттье.

CHINADA назвало клеветническими и вводящими в заблуждение сообщения СМИ, которые игнорируют заявления Китая о твердой позиция в борьбе с допингом. 

«Предвзятость и недоверие глубоко укоренились в их сознании. Эти СМИ придерживаются неверных представлений, ошибочно оценивают ситуацию и публикуют неуместные заявления, которые явно противоречат фактам.

Они пытаются манипулировать общественным мнением, распространяя дезинформацию, чтобы атаковать WADA и CHINADA, а также расшатать хорошо функционирующую глобальную антидопинговую систему», – говорится в заявлении агентства.

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