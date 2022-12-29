Олжабай в главном бою турнира Alash Pride финишировал соперника

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Казахстанский боец, победитель гран-при Alash Pride Багдос Олжабай (11-3) выступил в главном бою турнира лиги в Туркестане.

Багдос померился силами с азербайджанцем Юсуфом Гайсимовым (5-1).

Поединок завершился уже в первом раунде, Олжабай провел успешный удушающий прием, заставив сдасться соперника.

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