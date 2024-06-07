Шестаков о переходе в «Адмирал»: «Люблю морепродукты. Пару лет назад сказал жене: кайфовал бы, если бы играл во Владивостоке. Прошло два года, я подписал контракт»

Аркадий Шестаков прокомментировал свой переход в «Адмирал».

– Ты впервые за пять лет поменял команду, с какими эмоциями принимал решение о переходе?

– Начну с предыстории. Я люблю морепродукты. И пару лет назад сказал жене: вот если бы играл во Владивостоке, я бы вообще кайфовал, там морских гадов, каких хочешь можно найти.

Прошло два года. Я подписал контракт. Жена вспомнила эту историю. Так что этот переход я сам себе загадал.

Положительные эмоции в целом от этого решения. Я пообщался с руководством и тренерским штабом команды. Мне услышанное понравилось.

Есть четкий план, система. Я люблю, когда есть дисциплина и все по полочкам. А еще я в самолетах люблю читать. В сезоне будет столько времени на это! Нашел плюсы там, где многие видят минусы, – сказал нападающий «Адмирала» Аркадий Шестаков.