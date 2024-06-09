Кодола о реакции жены на обмен в «Барыс»: «Был небольшой страх, думала, останемся в России или Беларуси. Я ей объяснил, что в Казахстане все так же, как и везде»

Владислав Кодола рассказал о реакции жены на переезд в Казахстан.

Астанинский « » и минское « » произвели обмен 27-летнего нападающего.

– Буду в процессе изучать казахстанский язык. Начинается новый этап в карьере, новая страна, новые люди, буду проникаться всем этим.

– Как жена отреагировала на переезд в ?

– Жена сначала с удивлением отреагировала. Может, даже небольшой страх был, потому что думала, останемся в России или Беларуси. Я ей объяснил, что в этом нет ничего страшного. Там все так же, как и везде.

Не нужно бояться этих перемен. Наоборот, новый и интересный вызов. Сейчас уже все нормально, готовимся, изучаем, что и как по переезду, – сказал форвард «Барыса».

В регулярном чемпионате Фонбет КХЛ-2023/24 Кодола сыграл 45 матчей за белорусский клуб и набрал 14 (3+11) очков.

Владислав Кодола: «Колосов сказал, что уровень игры в КХЛ выше, чем в АХЛ. Не знаю, останется он там или вернется, у него есть сомнения»