Министр спорта Казахстана: «Наш футбол должен быть лучшим! Президент Токаев – болельщик номер 1, знает каждого игрока сборной. Черчесову – успехов»
Министр спорта Казахстана рассказал о внимании президента страны к футболу.
Главным тренером сборной Казахстана ранее назначили Станислава Черчесова.
– Назначение Станислава Черчесова главным тренером?
– Это решение КФФ. Хочу выразить благодарность Магомеду Адиеву. А Черчесову – успехов.
– Что вы пожелаете всем любителям футбола?
– Футбол у нас был, есть и будет. И это не громкие слова.
После вступления в ряды УЕФА мы видим очевидный прогресс – уже можем почти на равных играть с европейскими командами.
Конечно, еще предстоит очень много работы футболистам, федерации и всем спортивным функционерам. Главное – есть всеобщая поддержка.
Наш президент Касым-Жомарт Токаев является болельщиком номер 1 в стране. Он лично поддерживает и переживает за футбол.
И, скажу больше, глава государства знает каждого игрока национальной сборной, старается не пропускать матчи нашей команды.
А еще за них болеет вся страна.
Поэтому, имея такую колоссальную поддержку, казахстанский футбол просто должен быть лучшим! – сказал министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев.
Казахов облапошили!