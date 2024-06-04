Министр спорта Казахстана: «Наш футбол должен быть лучшим! Президент Токаев – болельщик номер 1, знает каждого игрока сборной. Черчесову – успехов»

Министр спорта Казахстана рассказал о внимании президента страны к футболу.

Главным тренером сборной Казахстана ранее назначили Станислава Черчесова.

– Назначение Станислава Черчесова главным тренером?

– Это решение КФФ. Хочу выразить благодарность Магомеду Адиеву. А Черчесову – успехов.

– Что вы пожелаете всем любителям футбола?

– Футбол у нас был, есть и будет. И это не громкие слова.

После вступления в ряды УЕФА мы видим очевидный прогресс – уже можем почти на равных играть с европейскими командами.

Конечно, еще предстоит очень много работы футболистам, федерации и всем спортивным функционерам. Главное – есть всеобщая поддержка.

Наш президент Касым-Жомарт Токаев является болельщиком номер 1 в стране. Он лично поддерживает и переживает за футбол.

И, скажу больше, глава государства знает каждого игрока национальной сборной, старается не пропускать матчи нашей команды.

А еще за них болеет вся страна.

Поэтому, имея такую колоссальную поддержку, казахстанский футбол просто должен быть лучшим! – сказал министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев.