Министр спорта Казахстана: «Наш футбол должен быть лучшим! Президент Токаев – болельщик номер 1, знает каждого игрока сборной. Черчесову – успехов»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу высшая лига Казахстан Магомед Адиев Политика Sports – Казахстан Футбол

Министр спорта Казахстана рассказал о внимании президента страны к футболу.

Главным тренером сборной Казахстана ранее назначили Станислава Черчесова.

– Назначение Станислава Черчесова главным тренером?

– Это решение КФФ. Хочу выразить благодарность Магомеду Адиеву. А Черчесову – успехов.

– Что вы пожелаете всем любителям футбола?

– Футбол у нас был, есть и будет. И это не громкие слова.

После вступления в ряды УЕФА мы видим очевидный прогресс – уже можем почти на равных играть с европейскими командами.

Конечно, еще предстоит очень много работы футболистам, федерации и всем спортивным функционерам. Главное – есть всеобщая поддержка.

Наш президент Касым-Жомарт Токаев является болельщиком номер 1 в стране. Он лично поддерживает и переживает за футбол.

И, скажу больше, глава государства знает каждого игрока национальной сборной, старается не пропускать матчи нашей команды.

А еще за них болеет вся страна.

Поэтому, имея такую колоссальную поддержку, казахстанский футбол просто должен быть лучшим! – сказал министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев.

10 комментариев
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Чиновники СНГ из одной пробирки делаются походу
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Ответ Олег Олег
Как можно подписывать физрука?! Казахов облапошили!
Зато здесь пока не будет гадить.
+1
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Как можно подписывать физрука?!
Казахов облапошили!
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И там вылизывают президенту, что за патология у людей
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Это наш местный аналог Газзаева.
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Ответ Vatikan
всем Рахмет
всем конфет.
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-1
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Ответ Александр Охотко
Чиновники СНГ из одной пробирки делаются походу
СССР мать их)
+1
-1
0
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