Орехов о нутрициологии: «Давно хотел правильно питаться, но были срывы. Обратился к специалисту, почувствовал себя лучше, вижу разницу. Сейчас редко могу съесть фастфуд»

Теги Металлург Мг КХЛ Никита Михайлис ЗОЖ Валерий Орехов Аркадий Шестаков Здоровье Питание Sports – Казахстан Хоккей

Валерий Орехов рассказал о своем отношении к правильному питанию.

– Расскажите, как пришли к нутрициологии.

– Я давно хотел начать правильно питаться, но самостоятельно не очень получалось. В целом, я хорошо питался, но случались срывы. Наверное, как у всех.

– На сладости?

– Сладости, какие-то напитки. Сейчас могу очень-очень редко съесть какой-то фастфуд.

На протяжении двух лет следил за спортивным нутрициологом Марком Ульрихом, плюс самостоятельно изучал в интернете, какие добавки нужны хоккеистам.

Потом общался с Аркадием Шестаковым, он первым начал работать с Марком. Он сказал, что ощутил положительный эффект. После этого мы с Никитой Михайлисом решили тоже обратиться к этому специалисту. С начала сборов начали работать с нутрициологом.

– Почувствовали разницу в этом сезоне?

– Да. Но это не то, что ты выпил таблетку, и почувствовал себя лучше. Эффект накопительный. В этом сезоне я чувствовал себя лучше, чем в прошлые годы, разницу я видел. Мне хочется еще больше углубляться в эту тему.

– У вас всегда теперь в рационе зеленые салаты?

– Да, стараюсь всегда есть определенный салат, не забываю про углеводы. Но все зависит, где мы находимся и какое у нас есть питание.

– В «Магнитке» многие следят за своим питанием?

– У нас в целом хорошая кухня и на арене, и на выезде. Сложно плохо питаться. Плюс доктора помогают. Мы обратились к нутрициологу, потому что захотели шагнуть вперед, захотели улучшить свое тело и свое состояние, – сказал защитник «Металлурга» и сборной Казахстана.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий