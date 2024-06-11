Президент Казахстана Токаев получил футболку «Атлетико» в подарок от главы клуба. Они обсудили открытие академии в Талгаре
Касым-Жомарт Токаев стал обладателем именной футболки «Атлетико».
Такой подарок президент Казахстана получил от Энрике Сересо, руководителя испанского клуба.
Глава мадридской команды представил проект создания футбольной академии в Талгаре. Токаев поблагодарил его за готовность делиться опытом и поддерживать развитие футбола в Казахстане.
Президент страны подчеркнул, что власти полностью поддерживают идею открытия академии «Атлетико».
Фото: akorda.kz