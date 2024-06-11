Президент Казахстана Токаев получил футболку «Атлетико» в подарок от главы клуба. Они обсудили открытие академии в Талгаре

Теги Атлетико Ла Лига сборная Казахстана по футболу высшая лига Казахстан Энрике Сересо детский футбол игровая форма Политика Sports – Казахстан Футбол

Касым-Жомарт Токаев стал обладателем именной футболки «Атлетико».

Такой подарок президент Казахстана получил от Энрике Сересо, руководителя испанского клуба.

Глава мадридской команды представил проект создания футбольной академии в Талгаре. Токаев поблагодарил его за готовность делиться опытом и поддерживать развитие футбола в Казахстане.

Президент страны подчеркнул, что власти полностью поддерживают идею открытия академии «Атлетико».

Фото: akorda.kz

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16 комментариев
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Атлетико заходит на рынок Реала и Барселоны
+82
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+82
Ждём видео с точным ударом по воротам.
+23
-1
+22
Ответ Aleksey Yashin
Атлетико заходит на рынок Реала и Барселоны
И Зенита.
+14
0
+14
Вот бы академию Сити в Новосибирске
+13
0
+13
Ответ Aleksey Yashin
Атлетико заходит на рынок Реала и Барселоны
В голосину)
+9
0
+9
Казахстану надо стадионы современные строить. Один стадион за 30 с лишним лет это несерьёзно. Зато макеты клепают в больших количествах.
+7
-2
+5
Сересо сайпал
+2
0
+2
Ответ Растиньяк
Токаев-пешка кремля
НЕ Кремля
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Ответ Растиньяк
Токаев-пешка кремля
Почему же пешка? Минимум ладья!
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На Дзюбу похож
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Интересно Атлетико тепепь из Казахстана? Что за неуважение к собственным клубам.
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Ответ RokeSantaCruz
А не слишком это почётно для футбольного функционера? С целым президентом, в чужой стране, обсуждать открытие академии. С каким нибудь министром спорта, ещё бы ладно.
А почему нет? Вон Макрон с Пересом общается. На таком уровне среди президентов футбольных клубов случайных людей нет
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