Президент Казахстана Токаев получил футболку «Атлетико» в подарок от главы клуба. Они обсудили открытие академии в Талгаре

Касым-Жомарт Токаев стал обладателем именной футболки «Атлетико».

Такой подарок президент Казахстана получил от , руководителя испанского клуба.

Глава мадридской команды представил проект создания футбольной академии в Талгаре. Токаев поблагодарил его за готовность делиться опытом и поддерживать развитие футбола в Казахстане.

Президент страны подчеркнул, что власти полностью поддерживают идею открытия академии « ».

Фото: akorda.kz