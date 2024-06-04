Федерация футбола Казахстана о зарплате Черчесова в 1,2 млн евро в год: «Не соответствует действительности и существенно завышена. Финансирование не осуществляется за счет бюджетных средств»
Федерации футбола Казахстана опровергла данные о зарплате Станислава Черчесова.
Российский специалист ранее был назначен на пост главного тренера сборной Казахстана.
Сообщалось, что оклад тренера составит 581,7 миллиона тенге (свыше 1,2 млн евро – Спортс) в год.
«Информация в некоторых средствах массовой информации о заработной плате нового главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова не соответствует действительности и существенно завышена.
Заработная плата специалиста не подлежит разглашению в связи с конфиденциальностью условий контракта.
Финансирование данного контракта не осуществляется за счет бюджетных средств», – говорится в сообщении Федерации футбола Казахстана.
Черчесов – в Казахстане! С зарплатой на уровне тренера Испании
Во-вторых, не завышена, а завешана.