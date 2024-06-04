Федерация футбола Казахстана о зарплате Черчесова в 1,2 млн евро в год: «Не соответствует действительности и существенно завышена. Финансирование не осуществляется за счет бюджетных средств»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу Федерация футбола Казахстана Sports – Казахстан Футбол

Федерации футбола Казахстана опровергла данные о зарплате Станислава Черчесова.

Российский специалист ранее был назначен на пост главного тренера сборной Казахстана.

Сообщалось, что оклад тренера составит 581,7 миллиона тенге (свыше 1,2 млн евро – Спортс) в год.

«Информация в некоторых средствах массовой информации о заработной плате нового главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова не соответствует действительности и существенно завышена.

Заработная плата специалиста не подлежит разглашению в связи с конфиденциальностью условий контракта.

Финансирование данного контракта не осуществляется за счет бюджетных средств», – говорится в сообщении Федерации футбола Казахстана.

Черчесов – в Казахстане! С зарплатой на уровне тренера Испании

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Зарплату полководцу оплачивает министерство обороны.
+6
0
+6
К вам едет шеф-шашлычник,без проблем и без товарищеских матчей!
+2
0
+2
А чем зарплата завешена? Простынями?
0
0
0
Она "завешена".
0
0
0
600 тысяч по контракту и еще 600 тысяч ааат души
+1
-1
0
Прогрел нашу сборную, теперь и до соседей добрался
0
0
0
Во первых, я вас приветствую.
Во-вторых, не завышена, а завешана.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий