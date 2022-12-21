В 1999-м Аргентина отскочила в матче с Казахстаном: единственный гол в матче забил Камбьяссо

Удивительная история из прошлого.

В 1998-м молодежная сборная Казахстана вышла в полуфинал чемпионата Азии, уступив в поединке за бронзовые медали в серии послематчевых пенальти Саудовской Аравии. Благодаря этому подопечные Владимира Фомичева напрямую квалифицировались на ЧМ-1999 в Нигерии. Для Казахстана, выступающего на тот момент в Азиатской конференции, это был настоящий успех: футболистов на родине встречали, как героев.

Жеребьевка ЧМ определила команду в группу смерти: текущий обладатель трофея Аргентина, Хорватия со Стипе Плетикосой в воротах и крепкая сборная Ганы.

В первом матче Казахстан почти совершил чудо: команды смотрелись на равных, а соперников спас от поражения гол будущей легенды «Интера» Эстебана Камбьяссо.

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Наставник сборной Фомичев рассказал, что команда была физически не готова к турниру и поведал, почему местные фанаты болели за Казахстан.

– Подготовку к чемпионату мира нам сорвали, и в Нигерию мы приехали, мягко говоря, неготовыми. Матч против действующих чемпионов мира – аргентинцев, провели на эмоциях. Соперники не ожидали от нас столь яростного сопротивления. Да еще и трибуны поддерживали нашу команду после того, как мы взяли двух местных ребят тренироваться с нами. В конце первого тайма пропустили нелепый гол со стандартного положения, имели ряд возможностей сравнять счет, но уступили.

Во втором туре сборная Казахстана с разгромным счетом уступила команде Хорватии, а в финальном поединке Гана оказалась сильнее – 3:0.

Из группы не вышел только Казахстан: Аргентина и Хорватия вылетели уже на стадии ⅛ финала, и в четвертьфинал вышла Гана. Интересно, что на турнире в Нигерии выступали будущие мировые звезды: Роналдиньо, Хави, Роке Санта Крус, Сейду Кейта.

Победителем чемпионата в итоге стала Испания, в финале одолевшая японцев.

Кто из известных футболистов играл тогда за национальную сборную Казахстана?

Отвечает Владимир Фомичев. – Владимир Александрович, давайте вспомним игроков той молодежной сборной. Кто оправдал ожидания, а кто растерял свой талант?

– Начать следует с вратаря Давида Лория. Он был на два года младше остальных ребят, но отличался настырностью и упорством, часто выручал команду. Линия обороны практически все матчи играла в неизменном сочетании – Игорь Солошенко, Айдар Кумисбеков, Денис Проскурин и Сергей Горбанев. В центре полузащиты у нас была сильная связка – Али Алиев и Андрей Травин, которые выполняли всю черновую работу и не давали команде соперника вести конструктивные действия. На флангах играли, может, не столь ярко, зато надежно Мурат Динаев и Максим Самченко. Очень агрессивной была атака – Ерлан Уразаев, Алихан Акказынов, Евгений Тарасов. К сожалению, ни один из этой тройки не сумел построить хорошую карьеру. Тарасов считал себя звездой и требовал особых привилегий в сборной. Уразаев мог в одиночку решить судьбу матча. Очень сильно выглядел индивидуально, но травмы помешали ему в итоге раскрыть свой талант. Из других игроков отмечу надежного Константина Земцова, которого очень уважали в команде. Дмитрий Кищенко и Виталий Артемов после чемпионата мира попали в поле зрения скаутов донецкого «Шахтера» и несколько лет играли в Украине. Александр Кучма был несколько корявым футболистом, – отмечал позже заслуженный тренер. Все футболисты той молодежки Казахстана уже давно завершили карьеру: кто-то добился успехов в большом футболе и стал тренером, а кто-то ушел в бизнес.

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Однако за 23 прошедших года Казахстан так и не добивался похожих высот: ни на взрослом, ни на молодежном уровне. Сможем ли повторить достижение золотой сборной, или переход в УЕФА окончательно закрыл для нас все возможности к триумфу? Время покажет. АРГЕНТИНА — КАЗАХСТАН – 1:0 (1:0)

Гол: Камбьяссо, 44 (1:0)

АРГЕНТИНА: Костанцо, Рольдан, Милито (Перальта, 61), Фернандес, Камбьяссо (к), Кроса, Галлетти, Душер, Монтенегро (Инсуа, 70), Риварола, Фариас (Субельдия, 84). Главный тренер – Хосе Пекерман

КАЗАХСТАН: Лория, Солошенко (к), Горбанёв, А.Алиев, Самченко (Динаев, 69), Травин, Акказынов (Е.Тарасов, 46), Уразаев (Артемов, 67), Кумисбеков, Кищенко, Земцов.

4.04.1999. Кадуна (Нигерия). 16 000. Судья: Клаус Бо Ларсен (Дания)

Фото: Gettyimages.ru/Matthew Ashton – EMPICS / Contributor; kff.kz