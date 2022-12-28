Рафиков о бое с Аббасовым: «Это большой бой для всего СНГ»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Фаниль Рафиков Naiza Fighting Championship Нариман Аббасов Спорт Казахстана

Казахстанский боец Фаниль Рафиков прокомментировал анонс его боя с экс-чемпионом AMC Fight Night Нариманом Аббасовым:

«Это большой бой для казахстанского ММА, да и для всего СНГ. Выйду и буду газовать, как всегда. Выхожу только за победой. Есть три месяца для максимальной раскрутки этого боя. Моя задача выйти и выиграть любым способом, чтобы в конце руку подняли мне»

Бой состоится в рамках турнира NAIZA 50.

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