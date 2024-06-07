Орехов о «Металлурге»: «Это самый титулованный клуб КХЛ, здесь здорово выступать. Верю, что придем к соглашению, которое устроит обе стороны»
Валерий Орехов рассказал о переговорах о контракте с «Металлургом».
– Вы пока в статусе ограниченно-свободный агент. На каком вы сейчас этапе переговоров с «Металлургом»?
– На протяжении всего времени после сезона мы общались. Думаю, у нас сейчас финальная стадия переговоров.
Были разные варианты, но мне хотелось остаться в «Магнитке». Это самый титулованный клуб лиги, здесь здорово выступать. Верю, что мы придем к соглашению, которое устроит обе стороны, – сказал защитник Валерий Орехов.