Орехов о «Металлурге»: «Это самый титулованный клуб КХЛ, здесь здорово выступать. Верю, что придем к соглашению, которое устроит обе стороны»

Теги Металлург Мг КХЛ Валерий Орехов Sports – Казахстан Хоккей

Валерий Орехов рассказал о переговорах о контракте с «Металлургом».

– Вы пока в статусе ограниченно-свободный агент. На каком вы сейчас этапе переговоров с «Металлургом»?

– На протяжении всего времени после сезона мы общались. Думаю, у нас сейчас финальная стадия переговоров.

Были разные варианты, но мне хотелось остаться в «Магнитке». Это самый титулованный клуб лиги, здесь здорово выступать. Верю, что мы придем к соглашению, которое устроит обе стороны, – сказал защитник Валерий Орехов.

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