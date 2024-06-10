Тедеев о Черчесове в сборной Казахстана: «Пусть Святой Георгий во всем ему сопутствует. Востребованный специалист, очень рад за него»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Первая лига сборная Казахстана по футболу Матч ТВ Акрон религия Sports – Казахстан Заур Тедеев Футбол

Заур Тедеев пожелал Станиславу Черчесову удачи во главе сборной Казахстана.

«Это очень востребованный специалист, а Казахстан находится на уровне большого развития. Станислав Саламович им очень поможет, у меня в этом нет сомнений.

Со своей стороны хочу пожелать ему удачи, пусть Святой Георгий ему везде и во всем сопутствует. Очень рад за него», – сказал главный тренер «Акрона».

Газзаев – Путину: «Владимир Владимирович, хочу пожелать, чтобы господь Бог вас охранял, а Святой Георгий сопутствовал во всех начинаниях»

19 комментариев
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Святого Георгия уже Газзаев припахал, он занят.
+37
-1
+36
Очень востребованный специалист, целая очередь за ним стояла, а он выбрал Казахстан
+21
-2
+19
А Николай Чудотворец дал крепкое здоровье и удачу!
+14
0
+14
Ответ Aleks Dir
Очень востребованный специалист, целая очередь за ним стояла, а он выбрал Казахстан
Там в казахской инсте все против этого назначения :))
+8
-1
+7
Ну а Аминь?
+5
0
+5
Газзаев: Только не списывай один в один
Тедеев: Ок
+4
0
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Ответ Извилина Заремы
Святого Георгия уже Газзаев припахал, он занят.
Его на всех хватит
+5
-1
+4
Ответ Aleks Dir
Очень востребованный специалист, целая очередь за ним стояла, а он выбрал Казахстан
Он выбрал деньги. И полное отсутствие карьерных рисков.
У Казахстана сейчас интересная команда. В отборе на ЧМ будет очень сложно. Но и не безнадежно. 15-18 очков - реальный результат. Это не признают провалом. Но и для квалификации этого не хватит.
Для Черчесова работа отличная. Лучше был бы только Спартак.
+3
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+2
Ответ Ezra-Matthew Miller
В отборе на ЧМ не будет групп по шесть команд. Как минимум половина - четыре, другая часть - пять
Я понимаю. Пять команд - максимум 24 очка. 15-18 Казахстану по силам. Вполне реальный потолок. Но для выхода этого не хватит.
+1
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+1
Ответ Мельников Михаил
Я понимаю. Пять команд - максимум 24 очка. 15-18 Казахстану по силам. Вполне реальный потолок. Но для выхода этого не хватит.
Ну да, но для идеального сценария им нужно осилить прыжок в третью корзину (если всё будет по международному рейтингу - то есть отыграть 100 очков гандикапа), что вряд ли произойдет
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0
Ответ Мельников Михаил
Он выбрал деньги. И полное отсутствие карьерных рисков. У Казахстана сейчас интересная команда. В отборе на ЧМ будет очень сложно. Но и не безнадежно. 15-18 очков - реальный результат. Это не признают провалом. Но и для квалификации этого не хватит. Для Черчесова работа отличная. Лучше был бы только Спартак.
В отборе на ЧМ не будет групп по шесть команд. Как минимум половина - четыре, другая часть - пять
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Троекратный гав
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Ох, уж эти кавказские православные...
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Всем понятно , что за специалист Тедеев ???
Или еще есть сомнения ?
Первая отставка в рпл , скриньте 👋🏼
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Показалось при чем тут Черданцев)))
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Да, очень у тему сказал. Христианский святой тренеру сб. Казахстана.
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Вот только Георгия тут не надо!
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