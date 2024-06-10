Тедеев о Черчесове в сборной Казахстана: «Пусть Святой Георгий во всем ему сопутствует. Востребованный специалист, очень рад за него»

Заур Тедеев пожелал Станиславу Черчесову удачи во главе сборной Казахстана.

«Это очень востребованный специалист, а находится на уровне большого развития. Станислав Саламович им очень поможет, у меня в этом нет сомнений.

Со своей стороны хочу пожелать ему удачи, пусть Святой Георгий ему везде и во всем сопутствует. Очень рад за него», – сказал главный тренер « ».

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