Тедеев о Черчесове в сборной Казахстана: «Пусть Святой Георгий во всем ему сопутствует. Востребованный специалист, очень рад за него»
Заур Тедеев пожелал Станиславу Черчесову удачи во главе сборной Казахстана.
«Это очень востребованный специалист, а Казахстан находится на уровне большого развития. Станислав Саламович им очень поможет, у меня в этом нет сомнений.
Со своей стороны хочу пожелать ему удачи, пусть Святой Георгий ему везде и во всем сопутствует. Очень рад за него», – сказал главный тренер «Акрона».
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Тедеев: Ок
У Казахстана сейчас интересная команда. В отборе на ЧМ будет очень сложно. Но и не безнадежно. 15-18 очков - реальный результат. Это не признают провалом. Но и для квалификации этого не хватит.
Для Черчесова работа отличная. Лучше был бы только Спартак.
Или еще есть сомнения ?
Первая отставка в рпл , скриньте 👋🏼