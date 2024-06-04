Экс-форвард Казахстана о Черчесове в сборной: «А свои тренера? Если не умеем, нужно ложиться под всех и жить с мыслью, что мы никчемные. Успеха не добиться, хоть Гвардиолу и Моуринью пригласи»

Булат Есмагамбетов поделился мнением о положении казахстанского футбола.

Главным тренером сборной Казахстана ранее назначили .

«Сейчас все говорят о том, что к нам едет топовый тренер, который возглавлял сборную России, ряд российских и зарубежных клубов. Что тренером сборной Казахстана будет бывший вратарь.

Многие говорят о большой зарплате и задаются вопросом, кто будет ее оплачивать.

Возник определенный ажиотаж вокруг этого назначения. Лично мое мнение – а как же свои тренера?

Мы даем местным специалистам категорию PRO, обучаем их, берем с них немалые деньги, а по итогу получается, что в стране нет тренеров, способных возглавить сборную.

Многие говорят о том, что у нас нет игроков, которые способны играть на самом высоком уровне. А что мы сами делаем для того, чтобы было все свое? Получается, что нас полностью обслуживают зарубежные специалисты.

Если же мы не умеем руководить, не умеем тренировать, то нужно тогда ложиться под всех и жить с мыслью, что мы никчемные.

Я не имею ничего против россиян. Я сам учился в Санкт-Петербурге, Москве, у меня там очень много друзей.

Но когда говорят, что мы никакущие и ничего не умеем, я с этим категорически не согласен! У нас что, других проблем нет?

Если у нас много денег, если у Федерации много денег, клубам выделяются хорошие бюджеты, то почему мы тогда обделяем наших детей и не делаем вокруг себя хорошую инфраструктуру?

Никакой тренер, хоть пригласи сюда Моуринью или Гвардиолу, не сможет добиться здесь грандиозного успеха. У нас дефицит игроков.

Посмотрите, что творится в Премьер-лиге – многие казахстанские игроки сидят на банке, не имеют игровой практики. Завтра главный тренер сборной из чего будет выбирать? Конечно, он в любом случае наберет футболистов, но будут ли они играть на своих родных позициях?

По итогу получается, что футболист играет за сборную, но сидит на скамейке в клубе или играет в клубе, но в сборной выступает на другой позиции», – сказал бывший нападающий сборной Казахстана Булат Есмагамбетов.