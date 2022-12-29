Рахмонов ответил на угрозу Нила: «Приходи»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов в твиттере ответил на заявление своего соперника Джеффа Нила.

Твиттер ресурса MMA Junkie опубликовал цитату Нила: «Да, этот парень хорош везде, но я не вижу ничего впечатляющего и выдающегося в том, что он делает. Пока с моим кардио все в порядке и я сосредоточен ментально, я побью его, причем сделаю это с легкостью».

Рахмонов ответил лаконично: «Тогда приходи».

Напомним, что бой Шавкат Рахмонов — Джефф Нил состоится 15 января в Лас-Вегасе.

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